В ДК "Тольяттиазот" пройдет лекция "Анатомия чувств: как наш мозг видит, слышит, чувствует"

Мероприятие, которое проведут Алексей Паевский и Анна Хоружая, состоится 18 ноября. Алексей Паевский — химик — органик, создатель, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.ru. Анна Хоружая — сооснователь портала Neuronovosti.ru, врач лучевой диагностики.

Одна из важнейших составляющих физиологии и анатомии человека — это органы чувств. Благодаря им мы осознаем окружающую реальность и друг друга, можем учиться и искать свое место в мире. Однако наше понимание того, как это работает, было далеко не простым и не быстрым. В своей лекции Алексей Паевский и Анна Хоружая расскажут историю нашего понимания того, что такое зрение, слух, вкус, осязание и обоняние, а также современную научную картину сложнейшей системы нашего познания окружающего мира.

Напомним, что лекции проходят бесплатно для всех желающих в рамках проекта "Химия слова", инициированного и реализуемого ПАО "Тольяттиазот". Начало лекции в 19.00. Предварительная регистрация — на сайте dktoaz.ru.