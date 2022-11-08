В ДК "Тольяттиазот" пройдет лекция "Анатомия чувств: как наш мозг видит, слышит, чувствует"

Мероприятие, которое проведут Алексей Паевский и Анна Хоружая, состоится 18 ноября. Алексей Паевский — химик — органик, создатель, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.ru. Анна Хоружая — сооснователь портала Neuronovosti.ru, врач лучевой диагностики.
Одна из важнейших составляющих физиологии и анатомии человека — это органы чувств. Благодаря им мы осознаем окружающую реальность и друг друга, можем учиться и искать свое место в мире. Однако наше понимание того, как это работает, было далеко не простым и не быстрым. В своей лекции Алексей Паевский и Анна Хоружая расскажут историю нашего понимания того, что такое зрение, слух, вкус, осязание и обоняние, а также современную научную картину сложнейшей системы нашего познания окружающего мира.
Напомним, что лекции проходят бесплатно для всех желающих в рамках проекта "Химия слова", инициированного и реализуемого ПАО "Тольяттиазот". Начало лекции в 19.00. Предварительная регистрация — на сайте dktoaz.ru.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.