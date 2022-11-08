В Самарской области сотрудника Рачейского лесничества подозревают в получении взяток за вырубку

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В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении мастера леса Рачейского лесничества. Его подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.