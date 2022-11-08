Жертвами клещей чаще всего становятся пожилые мужчины из Кирова: ВСК подвела итоги сезона активности насекомых

Страховой Дом ВСК подвел итоги сезона активности клещей. Регионом-лидером по количеству страховых случаев, связанных с укусами клещей, стала Кировская область — на нее пришелся 21% от общего числа происшествий в РФ с начала года.

Также в топ-регионов по числу обращений в связи с укусами клещей вошли Томская область (15%), Красноярский край (12%), Челябинская область (9%) и Алтайский край (9%). Самыми безопасными регионами РФ для прогулок на природе в этом году стали Архангельская, Калужская, Тульская области, Краснодарский край, Сахалин и республика Татарстан.

Чаще всего жертвами клещей в 2022 году становились мужчины — от них поступило 82% обращений. Причем в первую очередь риску укуса клеща подвержены россияне в возрасте 60-70 лет, на них пришлось суммарно более 20% происшествий. Также укусов насекомых стоит опасаться мужчинам в возрасте 30-50 лет.