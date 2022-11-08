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Страхование Финансы

Жертвами клещей чаще всего становятся пожилые мужчины из Кирова: ВСК подвела итоги сезона активности насекомых

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подвел итоги сезона активности клещей. Регионом-лидером по количеству страховых случаев, связанных с укусами клещей, стала Кировская область — на нее пришелся 21% от общего числа происшествий в РФ с начала года.

Также в топ-регионов по числу обращений в связи с укусами клещей вошли Томская область (15%), Красноярский край (12%), Челябинская область (9%) и Алтайский край (9%). Самыми безопасными регионами РФ для прогулок на природе в этом году стали Архангельская, Калужская, Тульская области, Краснодарский край, Сахалин и республика Татарстан.

Чаще всего жертвами клещей в 2022 году становились мужчины — от них поступило 82% обращений. Причем в первую очередь риску укуса клеща подвержены россияне в возрасте 60-70 лет, на них пришлось суммарно более 20% происшествий. Также укусов насекомых стоит опасаться мужчинам в возрасте 30-50 лет.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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