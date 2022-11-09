Область оплатит высшее образование для будущих полицейских

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области опубликовал приказ, в соответствии с которым будут отобраны кандидаты на обучение в Самарском государственном экономическом университете за счет средств регионального бюджета.

В соответствии с приказом, при департаменте будет образована комиссия по отбору кандидатов, куда войдут служащие ведомства, а также сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.

Кроме того, документ утверждает порядок проведения отбора кандидатов. Он пройдет в два этапа — предварительный, который осуществит ГУ МВД РФ по Самарской области, и основной, осуществляемый комиссией при региональном департаменте по вопросам общественной безопасности.

Чтобы принять участие в отборе, нужно подать заявление, а также прикрепить пакет документов: копию паспорта, аттестата (диплома) о среднем общем образовании или документа о среднем профессиональном образовании, копии документов, подтверждающих результаты прохождения ЕГЭ по предметам и т. д. Более подробно с текстом приказа можно ознакомиться на сайте правительства Самарской области.