На заправке в Самарской области сгорели четыре емкости с бензином

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В среду, 9 ноября, примерно в 8:58, начался пожар на ул. Советская, 2г в с. Кошки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области