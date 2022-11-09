В Самаре горели сараи на ул. Вольской

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Во вторник, 8 ноября, около 12:29, загорелись сараи на ул. Вольской, 107 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.