"Ладья" уступила "Чайке" - 0:1

В очередном матче Olimpbet чемпионата МХЛ соперником "Ладьи" был лидер Востока — нижегородская "Чайка".
Судьбу матча решила единственная шайба, которую хозяева забросили в ворота Данилы Овчарика — 1:0 победа "Чайки".
Голкипер "Ладьи" установил рекорд тольяттинской "молодежки" — Овчарик сохранял свои ворота в неприкосновенности 176 минут и 35 секунд без пропущенных шайб.
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