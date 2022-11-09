"Лада" проиграла "Нефтянику"

Во вторник, 8 ноября, ХК "Лада" встречался в Альметьевске с "Нефтяником".

На 5-й минуте Павел Медведев мощным броском вывел "Ладу" вперед (0:1).

В дебюте второго периода с интервалом в минуту и две секунды Андрей Шолгин и Николай Богатов забросили по шайбе в ворота Александра Трушкова (2:1).

В третьем периоде Данил Воеводин довел счет до 3:1. На 55-й минуте после видеопросмотра арбитры засчитали шайбу Георгия Бусарова, но после запроса хозяев отменили ее, определив помеху вратарю в данном эпизоде.

В оставшееся время счет не изменился — "Лада" потерпела пятое поражение подряд.