В селе Ширяево планируют построить визит-центр

МКУ "Жигулевскстройзаказчик" ищет подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы по строительству визит-центра в селе Ширяево г. Жигулевск. Возведение объекта запланировано в рамках комплексного благоустройства и развития туристского потенциала села.

Начальная цена контракта составляет 2,98 млн рублей. Средства будут выделены из местного бюджета. Победитель торгов должен освоить их в два этапа, до 18 июля 2023 года.

Под участок строительства выделена территория в 2 тыс. кв метров. Предполагается, что это будет отдельно стоящее здание этажностью до трех этажей, способное единовременно принять до 250 посетителей.

"Предпочтительная организация пространства визит-центра: расположить вход и выход из здания отдельно. Посетители заходят, получают необходимый набор услуг и выходят с другой стороны здания", — отмечается в техзадании.

Визит-центр будет включать: многофункциональный зал (может использоваться как конференц-зал до 100 человек, как выставочное пространство или кинозал. Должен быть оборудован проектором, экраном, системой подвесов для устройства выставок); вестибюльную группу с установленными банкоматами, вендинговыми автоматами, площадями для продажи сувенирной и другой продукции; зону информации со стойкой; кафе, где будут продаваться холодные и горячие напитки, выпечка и другая готовая продукция; магазин полиграфической и сувенирной продукции; санузлы; административно- хозяйственные, бытовые и вспомогательные помещения.

Кроме того, здесь же будет расположен пункт проката снаряжения и оборудования (велосипеды, сап-доски и т. д.), магазин туристической продукции, а также медицинский пункт и аптека.

В конкурсной документации указано, что срок службы объекта капитального строительства должен составить не менее 100 лет.

Победитель торгов на проектирование определится после 14 ноября.