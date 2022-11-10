Самарским бизнесменам, размещающим наружную рекламу, отсрочат обязательные платежи

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по размещению наружной рекламы, будет оказана поддержка.
В частности, постановлением предлагается отстрочить уплату платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций за период с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно, а также произвести их уплату не ранее 1 июля 2023 г. и не позднее 31 декабря 2023 г. поэтапно "не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной платы по договору".
Для этого предприниматель, включенный в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, являющийся стороной по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должен заключить дополнительное соглашение
Также в документе указано, что отсрочка уплаты платежей действует только для тех предпринимателей, договор с которыми был заключен до 1 июля 2022 г.
Постановление подписано и. о. первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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