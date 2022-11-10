Самарским бизнесменам, размещающим наружную рекламу, отсрочат обязательные платежи

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по размещению наружной рекламы, будет оказана поддержка.

В частности, постановлением предлагается отстрочить уплату платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций за период с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно, а также произвести их уплату не ранее 1 июля 2023 г. и не позднее 31 декабря 2023 г. поэтапно "не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной платы по договору".

Для этого предприниматель, включенный в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, являющийся стороной по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должен заключить дополнительное соглашение

Также в документе указано, что отсрочка уплаты платежей действует только для тех предпринимателей, договор с которыми был заключен до 1 июля 2022 г.

Постановление подписано и. о. первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым.