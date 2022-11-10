Восемь человек эвакуировали из дома в Самаре из-за загоревшегося холодильника

В среду, 9 ноября, примерно в 23:41, начался пожар в доме № 131 на ул. Победы в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел холодильник на площади 1,5 кв. м. На борьбу с огнем были направили 21 человека и шесть автоцистерн. Пожар ликвидировали в 23:51.

Из здания эвакуировали восемь человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.