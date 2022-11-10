23 человека тушили гаражи на ул. Краснодонской в Самаре

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В среду, 9 ноября, около 12:30, начался пожар на ул. Краснодонской, 36 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.