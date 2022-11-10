16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Джордан Теодор подписал контракт с БК "Самара" Баскетбольную "Самару" обыграл МБА Баскетбольная "Самара" обыграла "Минск" Баскетбольная "Самара" с большим отрывом обошла "Астану" Баскетбольная "Самара" уступила питерскому "Зениту"

Баскетбол Спорт

Джордан Теодор подписал контракт с БК "Самара"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опытнейший защитник Джордан Теодор подписал контракт с баскетбольным клубом "Самара".

Спортсмен родился в США 11 декабря 1989 года. Рост 183 см. Выпускник университета Сетон-Холл (South Orange, США, 2012).

Профессиональную карьеру начал в клубе "Анталья Бююкшехир Беледийеси" (Турция, 2012/2013).
Выступал за команды "Метс де Гуайнабо" (Пуэрто-Рико), "Хураканес Дель Атлантико" (Доминиканская Республика), "Мерсин" (Турция), "Бурк" (Франция), "Скайлайнерс" (Германия, 2015/2016), "Банвит" (Турция, 2016/2017), "Олимпия Милан" (Италия, 2017/2018), АЕК (Греция, 2019), "Бешикташ" (Турция, 2019), УНИКС (Казань, 2019-2021), "Рейер Венеция" (Италия, 2022).

Включен во вторую символическую пятерку чемпионата Германии (2016). Обладатель Кубка Турции (2017), MVP финала. Серебряный призер Лиги чемпионов ФИБА (2017), MVP турнира, включен в символическую пятерку турнира. Участник Матча звезд чемпионата Турции (2017). Обладатель Суперкубка Италии (2017), MVP турнира. Обладатель Межконтинентального кубка ФИБА (2019), MVP турнира. Участник Матча звезд чемпионата Греции (2019). Серебряный призер Еврокубка (2021).
Серебряный призер Единой лиги ВТБ (2021).

В составе сборной Северной Македонии — участник отборочного турнира на Кубок мира-2019.

В матчах Серии А сезона-2021/2022 в среднем набирал 13,2 очка и делал 4,8 передачи.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4