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Страхование Финансы

ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ в рамках FINOPOLIS 2022 подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API.

Соответствующий документ подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В рамках документа по проекту цифровой ипотеки между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховщикам для взаимодействия.

"Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании — часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Уверен, что подписание соглашения с ДОМ.РФ поможет создать оперативный диалог участникам сегмента цифровой ипотеки, что будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов.

"Внедрение открытых API открывает широкие возможности для трансформации всего финансового сектора. Наша совместная задача сформировать бесшовный процесс, который в том числе станет возможным с появлением в России открытых данных. Мы планируем проработать механизмы электронного взаимодействия с ВСК, получить обратную связь от финансового сектора и клиентов. Уверен, данный проект позволит ускорить процесс покупки жилья с помощью кредитных средств и упростит взаимодействие участников ипотечного рынка", — отметил Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.

В меморандуме стороны также выразили взаимную заинтересованность в совместной работе в сфере недвижимости, строительства, финансов с целью развития новых цифровых технологий, ипотечного страхования, а также сервисных продуктах, направленных на повышение качества взаимодействия с гражданами.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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