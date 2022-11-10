Александр Тарновский в рамках FINOPOLIS назвал три основных направления развития киберстрахования

Согласно оценкам Vantage Market Research, глобальный рынок страхования киберрисков может к 2028 году достигнуть объема более $26 млрд. Однако развитие данного направления в России тормозит несколько факторов — отсутствие узкопрофильных специалистов по оценке киберрисков, невысокий спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений. К такому выводу пришел Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на пленарной сессии FINOPOLIS 2022 "Границы кибербезопасности: есть ли они?".
Для построения эффективной модели киберстрахования необходимо действовать сразу в трех направлениях, первое из них — HR. На данный момент в отрасли нет универсальных специалистов, обладающих навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Решением проблемы может стать создание учебного заведения, например, занимающегося подготовкой специалистов по оценке киберрисков. Наличие узкопрофильных кадров позволит улучшить методику оценки тяжести последствий киберинцидента, регламентировать отраслевые термины в договорах с потенциальными клиентами.
Второе направление развития сегмента страховой защиты от цифровых мошенников — это аудит киберрисков. На данный момент представители малого и среднего бизнеса уделяют недостаточно внимания проблеме, а крупные компании недооценивают последствия киберпреступлений. При этом методики кибермошенников значительно шире числа инструментов для защиты от преступлений. Поэтому предпринимателям необходимо своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак злоумышленников.
Кроме того, способствовать развитию рынка киберстрахования будет совершенствование законодательства в части ответственности компаний за утечку персональных данных. Сегодня средний штраф составляет всего 60 тысяч рублей.
При формировании программы страхования киберрисков страховщикам необходимо учитывать множество факторов — оценку системы информационной безопасности организации, уровень зрелости IT-процессов компании, численность специалистов в области информационной безопасности, объем инвестиций в цифровую защиту и сложности IT-инфраструктуры.
"Несмотря на то что в России спрос на киберстрахование в целом растет, объемы этого рынка пока скромны. Киберпреступления входят в топ-3 глобального рейтинга наиболее значимых бизнес-рисков уже несколько лет подряд, ущерб мировой экономики от кибератак составил по итогам 2021 года $9 трлн, поэтому бизнесу необходимо выстраивать эффективную модель страхования киберрисков, учитывая такие факторы, как кадровый голод в отрасли, недостаточную осведомленность малого и среднего бизнеса о последствиях кибератак, несовершенную законодательную базу", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.