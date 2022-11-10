16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

Александр Тарновский в рамках FINOPOLIS назвал три основных направления развития киберстрахования

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно оценкам Vantage Market Research, глобальный рынок страхования киберрисков может к 2028 году достигнуть объема более $26 млрд. Однако развитие данного направления в России тормозит несколько факторов — отсутствие узкопрофильных специалистов по оценке киберрисков, невысокий спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений. К такому выводу пришел Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на пленарной сессии FINOPOLIS 2022 "Границы кибербезопасности: есть ли они?".

Для построения эффективной модели киберстрахования необходимо действовать сразу в трех направлениях, первое из них — HR. На данный момент в отрасли нет универсальных специалистов, обладающих навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Решением проблемы может стать создание учебного заведения, например, занимающегося подготовкой специалистов по оценке киберрисков. Наличие узкопрофильных кадров позволит улучшить методику оценки тяжести последствий киберинцидента, регламентировать отраслевые термины в договорах с потенциальными клиентами.

Второе направление развития сегмента страховой защиты от цифровых мошенников — это аудит киберрисков. На данный момент представители малого и среднего бизнеса уделяют недостаточно внимания проблеме, а крупные компании недооценивают последствия киберпреступлений. При этом методики кибермошенников значительно шире числа инструментов для защиты от преступлений. Поэтому предпринимателям необходимо своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак злоумышленников.

Кроме того, способствовать развитию рынка киберстрахования будет совершенствование законодательства в части ответственности компаний за утечку персональных данных. Сегодня средний штраф составляет всего 60 тысяч рублей.

При формировании программы страхования киберрисков страховщикам необходимо учитывать множество факторов — оценку системы информационной безопасности организации, уровень зрелости IT-процессов компании, численность специалистов в области информационной безопасности, объем инвестиций в цифровую защиту и сложности IT-инфраструктуры.

"Несмотря на то что в России спрос на киберстрахование в целом растет, объемы этого рынка пока скромны. Киберпреступления входят в топ-3 глобального рейтинга наиболее значимых бизнес-рисков уже несколько лет подряд, ущерб мировой экономики от кибератак составил по итогам 2021 года $9 трлн, поэтому бизнесу необходимо выстраивать эффективную модель страхования киберрисков, учитывая такие факторы, как кадровый голод в отрасли, недостаточную осведомленность малого и среднего бизнеса о последствиях кибератак, несовершенную законодательную базу", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4