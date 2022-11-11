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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам победила "Ижсталь"

ИЖЕВСК. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матчем против "Ижстали" "Лада" завершала свой выезд.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте (Вячеслав Скобелев). В концовке первого периода Павел Медведев получил 5+20 и отправился в раздевалку.

Волжане выстояли, а на 25-й минуте Георгий Бусаров открыл счет своим голам за "Ладу".

Через несколько минут Бусаров сделал точную передачу на Михаила Железнова, и капитан волжан вывел "Ладу" вперед.

Но, перед вторым перерывом Сергей Шестаков в большинстве сравнял счет — 2:2.

Этот счет не изменился ни в основное время, ни в овертайме.

В серии послематчевых бросков Бусаров и Железнов забросили по шайбе, а вот никто из игроков "Ижстали" не смог переиграть Вадима Никитина. "Лада" победила 3:2 и прервала пятиматчевую серию поражений.

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