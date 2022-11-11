"Лада" по буллитам победила "Ижсталь"

Матчем против "Ижстали" "Лада" завершала свой выезд.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте (Вячеслав Скобелев). В концовке первого периода Павел Медведев получил 5+20 и отправился в раздевалку.



Волжане выстояли, а на 25-й минуте Георгий Бусаров открыл счет своим голам за "Ладу".



Через несколько минут Бусаров сделал точную передачу на Михаила Железнова, и капитан волжан вывел "Ладу" вперед.



Но, перед вторым перерывом Сергей Шестаков в большинстве сравнял счет — 2:2.



Этот счет не изменился ни в основное время, ни в овертайме.



В серии послематчевых бросков Бусаров и Железнов забросили по шайбе, а вот никто из игроков "Ижстали" не смог переиграть Вадима Никитина. "Лада" победила 3:2 и прервала пятиматчевую серию поражений.