Тольяттиазот пополняет железнодорожный парк

Тольяттиазот продолжает пополнять собственный парк подвижного состава: компания приобрела локомотив.

Современный маневровый тепловоз с электрической тягой поможет справиться с возрастающими объемами отгрузки по железной дороге. Он был изготовлен на Брянском машиностроительном заводе и прибыл на завод в конце октября. Тепловоз уже проходит регистрацию в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта и усилит уже имеющийся парк из шести локомотивов ТЭМ2 и двух более мощных — ТЭМ7. С целью дальнейшего наращивания возможности поставки продукции по железной дороге Тольяттиазот также значительно увеличивает свой парк подвижного состава.

Напомним, весной компания заключила контракт на услуги управления железнодорожными отгрузками со специализированной компанией "Уралхим-Транс".

"В целях реализации долгосрочной программы по развитию логистических возможностей компании, а именно увеличению количества цепочек поставок продукции, ПАО "ТОАЗ" ведет активную работу по расширению железнодорожного парка. Планомерно закупаются современные вагоны и маневренные тепловозы. С планируемым вводом в эксплуатацию третьего агрегата карбамида, а также строительством морского терминала в Тамани возрастет потребность в железнодорожных отгрузках. С приобретением нового тепловоза могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Тольяттиазот имеем полный комплект тепловозов. Это позволяет закрывать наши потребности и, соответственно, решать актуальные задачи компании", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.