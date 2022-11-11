В центре Самары 40 человек тушили пожар на ул. Степана Разина

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В четверг, 10 ноября, примерно в 22:48, начался пожар на ул. Степана Ризина, 88 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.