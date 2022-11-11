"Электрощит Самара" возглавил Алексей Фризен

Генеральным директором компании "Электрощит Самара" назначен Алексей Фризен. Как сообщает компания, такое решение было принято 3 ноября советом директоров.

Прежний директор "Электрощит Самара" Владимир Шатунин "продолжит карьеру за пределами компании".

Отмечается, что "Электрощит Самара" осуществляет работу в штатном режиме.

"С учетом снижения доли иностранных поставщиков освободилась ниша, которая поможет компании "Электрощит Самара" нарастить объемы производства, а также расширить партнерские отношения. Приоритетом компании остаётся выполнение всех обязательств перед своими клиентами и сотрудниками", — приводятся слова Алексея Фризена.

Напомним, ранее АО "Акрон Индустрия" получило разрешение президента РФ на покупку акций "СЭЩ Холдинг", которое контролирует "Электрощит Самара". Речь шла о 22,5 млн акций, ранее принадлежавших Schneider Electric Industries SAS.