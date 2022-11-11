"Электрощит Самара" возглавил Алексей Фризен

Генеральным директором компании "Электрощит Самара" назначен Алексей Фризен. Как сообщает компания, такое решение было принято 3 ноября советом директоров.
Прежний директор "Электрощит Самара" Владимир Шатунин "продолжит карьеру за пределами компании".
Отмечается, что "Электрощит Самара" осуществляет работу в штатном режиме.
"С учетом снижения доли иностранных поставщиков освободилась ниша, которая поможет компании "Электрощит Самара" нарастить объемы производства, а также расширить партнерские отношения. Приоритетом компании остаётся выполнение всех обязательств перед своими клиентами и сотрудниками", — приводятся слова Алексея Фризена.
Напомним, ранее АО "Акрон Индустрия" получило разрешение президента РФ на покупку акций "СЭЩ Холдинг", которое контролирует "Электрощит Самара". Речь шла о 22,5 млн акций, ранее принадлежавших Schneider Electric Industries SAS.
По данным открытых источников, Алексей Фризен начинал трудовую деятельность в томском ЗАО "Сибкабель" (УГМК-Холдинг), где в период с 1994 по 2006 гг. прошел путь от рабочего до технического директора. В 2006–2009 гг. — генеральный директор ОАО "Севкабель-Холдинг". В 2009–2011 гг. — генеральный директор ОАО "Курганхиммаш". В 2011–2013 гг. — первый заместитель генерального директора ООО "Северная компания". В 2013–2015 гг. — первый заместитель генерального директора АО "МСУ–90". С 2016 г. — директор Улан-Удэнского ЛВРЗ — филиала АО "Желдорреммаш".