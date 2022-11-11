Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессах андеррайтинга, прогнозирования страховых случаев и урегулирования убытков позволяет страховщикам устанавливать более справедливую стоимость страховых продуктов, а также повышает качество и скорость оказания услуг - своим видением будущего индустрии поделился с коллегами Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в ходе круглого стола "Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации", прошедшего в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
По мнению эксперта, технологический микс ИИ с методами машинного обучения и блокчейн будет способствовать развитию страховой отрасли. А страховщики, отказывающиеся от инноваций, могут в перспективе потерять до 5% выручки.
Внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность процессов страхования и снизить операционные расходы на 40% к 2030 году - таковы данные международной консалтинговой компании McKinsey. На данный момент технологии ИИ широко применяются на российском страховом рынке, в частности, при оценке спроса на страховые продукты, для анализа рисков клиентов, онлайн урегулирования страховых случаев, улучшения производительности чат-ботов и пр.
ВСК является первой российской страховой компанией, внедрившей искусственный интеллект для автоматического распознавания повреждений в процессе онлайн-оформления страхового события по КАСКО. Сервис позволяет сократить время получения направления на ремонт авто с семи дней до нескольких минут с момента признания случая страховым. Кроме того, ИИ в компании применяется в рамках ДМС - для расчета стоимости полисов для корпоративных клиентов, а также для составления бизнес-плана и оценки страховых резервов.
Развитие технологий сектора FinTech, таких как интернет вещей (IoT) и блокчейн, будут способствовать генерации большего объема данных для дальнейшего анализа искусственным интеллектом и построения эффективных финансовых моделей. В качестве примера страховых сервисов, работающих на базе интернета вещей, можно привести персональные медицинские помощники, которые можно использовать для оценки состояния здоровья страхователя и превенции заболеваний, персональные электронные помощники, интегрированные в автомобиль для анализа стиля вождения и персонификации страхового продукта.
Технология блокчейн в страховании широко применяется для обеспечения безопасности транзакций, выявления страхового мошенничества, предотвращения рисков и как следствие - снижения стоимости полиса. В результате запуска блокчейн-платформы канадский страховой консорциум RiskStream Collaborative, в который входит около четырех десятков страховщиков, перестраховщиков и брокеров, планирует получить дополнительную прибыль в размере $277 млн в год (через три года после запуска проекта).
"Внедрение ИИ в процесс урегулирования убытков по КАСКО стало знаковым событием как для ВСК, так и для отрасли в целом. Основная задача, которая теперь стоит перед менеджментом страховых компаний в ходе цифровизации - это оптимизация внутренних бизнес-процессов и улучшение взаимодействия с другими игроками автомобильного рынка, в том числе Станциями технического обслуживания (СТО), дилерскими центрами. К тому же необходимо учитывать не только драйверы диджитализации - сейчас более 60% наших клиентов уже сейчас выбирают именно дистанционное урегулирование убытков, но и факторы, тормозящие полный переход в онлайн. Так, в некоторых регионах страхователи по-прежнему предпочитают оформлять страховые события в офисах компаний, кроме того, не во всех видах страхования на данный момент можно внедрить онлайн урегулирование. Однако в целом искусственный интеллект в совокупности с машинным обучением, технологиями блокчейн станут локомотивами роста страховой отрасли", - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.