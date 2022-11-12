Ночью 12 человек тушили сараи в с. Челно-Вершины

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В субботу, 12 ноября, примерно в 03:50 произошел пожар на ул. Северная, 1 "А" в с. Челно-Вершины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.