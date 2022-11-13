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Экономика и бизнес

В Самаре представят продукцию из Узбекистана на выставке-ярмарке

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Делегация из Республики Узбекистан во главе с Хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым 14–16 ноября посетит Самарскую область с рабочим визитом. В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами, деловые переговоры с самарскими предпринимателями, культурные мероприятия и работа выставки-ярмарки.

В 2018 г. на I Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана Самарская и Наманганская области подписали протокол о намерениях, что стало основой для активного сотрудничества между территориями. В апреле 2022 г. Узбекистан с экономической миссией посетила делегация Самарской области, в состав которой вошли члены правительства Самарской области, представители 37 крупных промышленных предприятий, АПК, строительной сферы, здравоохранения, ведущих образовательных учреждений и IT. Представители региона провели встречи и переговоры с узбекскими партнерами по различным направлениям деятельности.

Наманганская область — один их крупнейших центров текстильной промышленности Узбекистана, место запуска современных производств. Здесь организованы свободные экономические зоны, работают десятки совместных предприятий с участием инвесторов из различных стран.

Между Самарской областью и Республикой Узбекистан активно развиваются торговые связи, так в 2021 г. объем внешнеторгового оборота составил $231 млн, из них 86,5% — экспорт. Самарская область экспортирует в Узбекистан топливо, промышленное оборудование, средства наземного транспорта и другое. Из Узбекистана традиционно импортируются фрукты (свежие, сушеные, замороженные), орехи.
В рамках визита делегация посетит производственные площадки АО "АвтоВАЗ", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", где узбекским партнерам представят условия для инвесторов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти". Также запланирована встреча с руководством Цента прорывных исследований "Информационные технологии в медицине".

14 ноября в Агропарке (Самара, Волжское шоссе, 106-108, 2-й этаж, конференц-зал центрального корпуса) состоятся B2B-переговоры самарских и узбекистанских компаний по вопросам экспорта и импорта. Кроме того производители из Наманганской области представят на выставке свою продукцию:

— легкая промышленность: швейные изделия, изделия из вафельного полотна, трикотажные изделия, нетканые материалы, текстильные ткани, постельные принадлежности, пряжа, ковры;

— пищевая промышленность: концентрат фрукты и овощи, минеральная вода, фруктовые соки, винные продукты, консервы, выращивание фруктов и овощей, сухофрукты;

— фармацевтика: медицинские резиновые изделия;

— промышленность и стройматериалы: керамические изделия, электродвигатель;

— кожевенная промышленность: обувные изделия;

— нефтяная промышленность: моторные масла;

— химическая промышленность: химические удобрения;

— ремесленничество: резьба по дереву.

Национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции Наманганской области будет работать в Агропарке до 19 ноября.

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