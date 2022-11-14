В Самарской области погибла девочка у ж/д станции "Похвистнево"

В Самарской области следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетней вечером 12 ноября вблизи железнодорожной станции Похвистнево, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Захаров.

Тем временем в соцсетях сообщается, что погибшей является 16-летняя девушка, и высказывается предположение о том, она погибла под колесами поезда.