Ольга Сорокина на FINOPOLIS: коллаборация участников финотрасли и Ассоциация ФинТех способствует ускорению цифровизации экономики

Ассоциация ФинТех зарекомендовала себя как кросс-отраслевая площадка, на базе которой можно обсуждать различные инициативы, требующие вовлечения не только участников финансового рынка, но и игроков других отраслей, представителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Подобные коллаборации будут способствовать дальнейшему развитию FinTech направления, оптимизации процесса получения финансовых услуг, а также налаживанию продуктивного диалога между представителями бизнеса и государства. Сейчас несмотря на то что страховщики активно инвестируют в цифровизацию и развитие технологий, существует ряд законодательных барьеров, замедляющих внедрение технологий в индустрии. Для ВСК наиболее приоритетными проектами являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека — об этом Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК рассказала в ходе партнёрского круглого стола Ассоциации ФинТех в рамках FINOPOLIS 2022.
Добиться ускорения темпов цифровизации возможно только при участии государства. И ассоциация ФинТех стала наиболее комфортной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, выступающих локомотивом внедрения технологий, и органов власти. Новая стратегия АФТ 2.0 направлена именно на прикладное внедрение и масштабирование имеющихся digital-разработок в ключевые бизнес-процессы.
Одним из перспективных проектов в сегменте отечественного FinTech является получение доступа участников рынка к цифровому профилю гражданина после получения соответствующего согласия пользователя. Так, ЦБ планирует ввести возможность предоставления такого согласия с использованием мобильного приложения "Госуслуги". Страховщики на площадке АФТ прорабатывают вопрос предоставления доступа при помощи смс-подтверждения — это позволит популяризировать Цифровой профиль, сделать услугу более доступной, например, для тех, у кого нет приложения "Госуслуги".
В перспективе концепция цифрового профиля может быть расширена за счет наполнения системы сведениями из окологосударственных баз данных, таких как эПТС, Глонасс и пр. Это позволит также упростить процесс урегулирования страховых случаев. Кроме того, ВСК планирует интегрировать цифровой профиль в личный кабинет для юридических лиц.
Представители страхового сообщества совместно с банками активно обсуждают сегодня инструменты, которые позволят перевести процесс оформления ипотеки полностью в онлайн формат. Уже сейчас на площадке АФТ в рамках этой концепции разработаны форматы взаимодействия страховщиков и банков.
ВСК присоединилась к сервису Цифровые банковские гарантии на платформе Мастерчейн в 2022 году, это позволило повысить прозрачность на рынке электронных торгов, снизить операционные риски, исключить вероятность фальсификации банковской гарантии и сократить процесс ее выдачи с нескольких дней до нескольких часов.
Еще одним примером успешного взаимодействия ассоциации Финтех и финансового рынка является создание единого стандарта обмена данными в рамках пилотного проекта реализации open API ВСК с Глонасс для урегулирования страховых случаев по автострахованию. Получение сведений о ДТП позволило заметно упростить процесс оформления страхового события — у страховщиков нет доступа к камерам дорожного видеонаблюдения, а также повысить эффективность борьбы ВСК с мошенниками.
Ключевым направлением работы отраслевого сообщества в сегменте FinTech является также цифровизация медицинского страхования. Она необходима для повышения доступности медицинской помощи, улучшения качества сервиса для пациентов, развития превентивной медицины. Основными проблемами страховщиков является отсутствие онлайн взаимодействия с медорганизациями, а также доступа к медицинским данным пациентов при оформлении договора и урегулировании страхового случая. Все это приводит к росту тарифов, увеличению срока заключения договора и осуществления страховой выплаты, дополнительным затратам для пациентов на проведение обследований для предоставления документов в страховую компанию.
"В 2022 году на базе АФТ мы проделали огромную работу — в начале года был инициирован новый трек по цифровизации медицинского страхования. Инициатива включила в себя четыре основных направления — введение единого формата цифровых документов, единой номенклатуры в сегментах ОМС, ДМС и платных медуслуг, получение доступа к медицинским данным пациента, возможность записи ко врачу по ДМС через портал "Госуслуги". Уже в июне инициатива была включена в паспорт Федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", а проекты, подготовленные в сотрудничестве АФТ, Сколково и ВСК — направлены в Минздрав. Проект цифровизации медстрахования можно назвать примером эффективного взаимодействия всех участников рынка на базе отраслевых ассоциаций", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.