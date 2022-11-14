10 человек тушили загоревшийся строительный вагончик на ул. Съездовской в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 ноября, примерно в 5:39, начался пожар на ул. Съездовской, 5 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.