В Самарской области 13 человек тушили пожар в селе Шенталинского района

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В понедельник, 14 ноября, в 1:00, загорелся нежилой дом на ул. Лесной, 44 в с. Татарское Абдикеево Шенталинского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.