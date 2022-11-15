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Государство и Бизнес Экономическая политика

На развитие своего дела: 97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов вручил сертификаты на получение грантов молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет и представителям социального бизнеса. Торжественная церемония состоялась на площадке регионального центра "Мой бизнес". 97 проектов были отобраны экспертами для предоставления безвозмездной субсидии для их дальнейшего развития.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Создание необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, для развития проектов социального бизнеса — важные направления работы областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Два конкурса одновременно проходили в этом году для предпринимателей региона и предполагали похожие условия участия: подача заявки, прохождение образовательной программы и защита своего проекта перед конкурсной комиссией.

"Вы прошли серьёзный путь, чтобы получить грант на развитие вашего бизнеса. Сегодняшнему награждению предшествовало обучение, формирование проекта и очная защита каждого проекта перед членами комиссии. Итоги подводили по результатам ранжирования, и мы рады озвучить их в торжественной обстановке", — обратился к участникам церемонии Дмитрий Богданов.

Конкурс для активных и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет в этом году проходил в регионе впервые. Участники прошли обязательное обучение основам ведения бизнеса в рамках акселерационной программа "Ты — предприниматель!", а после защитили свои проекты перед экспертной комиссией. Амбициозная молодежь представила на конкурсы проекты в сфере производства, сельского хозяйства, дополнительного образования, красоты и здорового образа жизни.

"Очень важно поддержать молодых людей, которые фактически делают свои первые шаги в бизнесе. И это не только финансовая поддержка, она также связана с качественным образованием", — сказал Дмитрий Богданов.

Конкурс грантов для социального бизнеса проводится в регионе второй год подряд. Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. После этого — пройти обучение в рамках акселерационной программы и подать заявку на участие в конкурсе. Победители конкурса несут обязательство по продолжению своей социально-направленной деятельности и подтверждению статуса "социальное предприятие" в течение трех лет после получения гранта.

"Социальному бизнесу мы традиционно уделяем особое внимание, ведь эти люди выполняют серьезную задачу — помогают другим людям. И для них предусмотрен специальный перечень инструментов поддержки: это и льготные ставки по упрощенной системе налогообложения, по аренде государственного имущества, и минимальный процент по финансовой программе Гарантийного фонда, и грантовая поддержка. Мы видим, что число социальных предпринимателей серьезно прирастает. Два года назад их было 23, сегодня — почти 200 организаций", — рассказал глава регионального минэкономразвития.

Всего на участие в двух конкурсах подали заявки 650 человек, из них бесплатную обучающую программу, как обязательное условие получения субсидии, прошли только 250 участников. По итогам бизнес-акселератора свой проект структурировали 117 человек, из которых были определены 97 проектов-победителей.

Размер грантовой поддержки составил от 100 до 500 тысяч рублей. До 1 декабря гранты уже поступят на расчетные счета победителей, и в течение календарного года они должны будут направить эти средства на развитие своих проектов.

Ксения Скрынская, молодой предприниматель (г. Самара):

— Мой проект — магазин полезных белорусских продуктов. Лично мне очень помог образовательный курс. В моей семье никто не занимался бизнесом, и мне было очень полезно узнать, как развивать магазин, как делать рекламу, какие шаги предпринимать. Многие ребята делились, чем они занимаются и многие начали вместе работать — это еще один плюс участия в конкурсе грантов.

Владимир Сенников, социальный предприниматель (г. Самара):

— Мы занимаемся обслуживанием лифтового оборудования. На средства гранта мы планируем развивать наше производство и хотим немножко его модернизировать, приобрести покрасочную камеру для порошковой окраски нашей продукции. Предпринимателям нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться!

Елена Портнова, социальный предприниматель (г. Кинель):

— Наш проект "Говорилка" направлен на открытие новых групп для детей раннего возраста — от одного года до четырех лет. Занятия с детьми будут проводиться в небольших группах вместе с мамами 2 раза в неделю. Это позволит провести раннюю диагностику общего и речевого развития ребенка, запустить речь ребенка и скорректировать задержку речевого развития, а также обучить маму приемам и техникам по развитию речи. Проект создан для неговорящих детей, детей с задержкой речевого развития и детей с нормой речи, чьи родители обеспокоены развитием ребенка.

Анна Осипова, молодой предприниматель (Красноярский район):

— Получение гранта для меня — это большая возможность для реализации и продвижения своей мечты — развития козьей фермы "Царевна Коза". Покупая молодняк на деньги гранта сегодня, к весне я получу племенное продуктивное маточное поголовье. Очень благодарна министерству экономического развития и центру "Мой бизнес" за полученные знания и поддержку для молодых предпринимателей.

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