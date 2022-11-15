На развитие своего дела: 97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов вручил сертификаты на получение грантов молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет и представителям социального бизнеса. Торжественная церемония состоялась на площадке регионального центра "Мой бизнес". 97 проектов были отобраны экспертами для предоставления безвозмездной субсидии для их дальнейшего развития.

Создание необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, для развития проектов социального бизнеса — важные направления работы областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Два конкурса одновременно проходили в этом году для предпринимателей региона и предполагали похожие условия участия: подача заявки, прохождение образовательной программы и защита своего проекта перед конкурсной комиссией.

"Вы прошли серьёзный путь, чтобы получить грант на развитие вашего бизнеса. Сегодняшнему награждению предшествовало обучение, формирование проекта и очная защита каждого проекта перед членами комиссии. Итоги подводили по результатам ранжирования, и мы рады озвучить их в торжественной обстановке", — обратился к участникам церемонии Дмитрий Богданов.

Конкурс для активных и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет в этом году проходил в регионе впервые. Участники прошли обязательное обучение основам ведения бизнеса в рамках акселерационной программа "Ты — предприниматель!", а после защитили свои проекты перед экспертной комиссией. Амбициозная молодежь представила на конкурсы проекты в сфере производства, сельского хозяйства, дополнительного образования, красоты и здорового образа жизни.

"Очень важно поддержать молодых людей, которые фактически делают свои первые шаги в бизнесе. И это не только финансовая поддержка, она также связана с качественным образованием", — сказал Дмитрий Богданов.

Конкурс грантов для социального бизнеса проводится в регионе второй год подряд. Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. После этого — пройти обучение в рамках акселерационной программы и подать заявку на участие в конкурсе. Победители конкурса несут обязательство по продолжению своей социально-направленной деятельности и подтверждению статуса "социальное предприятие" в течение трех лет после получения гранта.

"Социальному бизнесу мы традиционно уделяем особое внимание, ведь эти люди выполняют серьезную задачу — помогают другим людям. И для них предусмотрен специальный перечень инструментов поддержки: это и льготные ставки по упрощенной системе налогообложения, по аренде государственного имущества, и минимальный процент по финансовой программе Гарантийного фонда, и грантовая поддержка. Мы видим, что число социальных предпринимателей серьезно прирастает. Два года назад их было 23, сегодня — почти 200 организаций", — рассказал глава регионального минэкономразвития.

Всего на участие в двух конкурсах подали заявки 650 человек, из них бесплатную обучающую программу, как обязательное условие получения субсидии, прошли только 250 участников. По итогам бизнес-акселератора свой проект структурировали 117 человек, из которых были определены 97 проектов-победителей.

Размер грантовой поддержки составил от 100 до 500 тысяч рублей. До 1 декабря гранты уже поступят на расчетные счета победителей, и в течение календарного года они должны будут направить эти средства на развитие своих проектов.

Ксения Скрынская, молодой предприниматель (г. Самара):

— Мой проект — магазин полезных белорусских продуктов. Лично мне очень помог образовательный курс. В моей семье никто не занимался бизнесом, и мне было очень полезно узнать, как развивать магазин, как делать рекламу, какие шаги предпринимать. Многие ребята делились, чем они занимаются и многие начали вместе работать — это еще один плюс участия в конкурсе грантов.

Владимир Сенников, социальный предприниматель (г. Самара):

— Мы занимаемся обслуживанием лифтового оборудования. На средства гранта мы планируем развивать наше производство и хотим немножко его модернизировать, приобрести покрасочную камеру для порошковой окраски нашей продукции. Предпринимателям нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться!

Елена Портнова, социальный предприниматель (г. Кинель):

— Наш проект "Говорилка" направлен на открытие новых групп для детей раннего возраста — от одного года до четырех лет. Занятия с детьми будут проводиться в небольших группах вместе с мамами 2 раза в неделю. Это позволит провести раннюю диагностику общего и речевого развития ребенка, запустить речь ребенка и скорректировать задержку речевого развития, а также обучить маму приемам и техникам по развитию речи. Проект создан для неговорящих детей, детей с задержкой речевого развития и детей с нормой речи, чьи родители обеспокоены развитием ребенка.

Анна Осипова, молодой предприниматель (Красноярский район):

— Получение гранта для меня — это большая возможность для реализации и продвижения своей мечты — развития козьей фермы "Царевна Коза". Покупая молодняк на деньги гранта сегодня, к весне я получу племенное продуктивное маточное поголовье. Очень благодарна министерству экономического развития и центру "Мой бизнес" за полученные знания и поддержку для молодых предпринимателей.