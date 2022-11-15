ВСК застраховала автопарк УФНС Брянской области

Страховой Дом ВСК застраховал полисы ОСАГО автопарк Управления федеральной налоговой службы России по Брянской области.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 20 автомобилей.

"ВСК имеет многолетний опыт страхования государственных учреждений, тем самым подтверждая высокий уровень качества своих услуг. Нашей компании важно обеспечить защиту служебного транспорта полисами ОСАГО для сохранения бесперебойной работы налоговой службы", — отметила Екатерина Климова, директор Брянского филиала Страхового Дома ВСК.

УФНС России по Брянской области — территориальный орган Федеральной налоговой службы, осуществляющий функции по контролю и надзору за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.