ВСК застраховала автопарк УФНС Брянской области

Страховой Дом ВСК застраховал полисы ОСАГО автопарк Управления федеральной налоговой службы России по Брянской области.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 20 автомобилей.
"ВСК имеет многолетний опыт страхования государственных учреждений, тем самым подтверждая высокий уровень качества своих услуг. Нашей компании важно обеспечить защиту служебного транспорта полисами ОСАГО для сохранения бесперебойной работы налоговой службы", — отметила Екатерина Климова, директор Брянского филиала Страхового Дома ВСК.
УФНС России по Брянской области — территориальный орган Федеральной налоговой службы, осуществляющий функции по контролю и надзору за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.