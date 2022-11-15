"Ладья" победила "Мамонтов Югры"

В понедельник, 14 ноября, очередным соперником "Ладьи" были "Мамонты Югры".
В первом периоде хозяева значительно чаще беспокоили Даниила Захарова, чему во многом поспособствовали многочисленные удаления волжан.
Во втором периоде сначала Максим Елькин открыл счет. Вскоре свою первую шайбу за тольяттинскую команду забросил новичок Семен Сорокин. На 35-й минуте Данила Гроза увеличил счет — 0:3.
До второго периода Владимир Коробинцев отыграл одну шайбу.
В самом началетретьего периода Павел Ковальчук при игре 5 на 3 сократил счет до минимума (2:3).
В дальнейшем результат не изменился, хозяева же, в концовке получили удаление, фактически лишившись шансов организовать финальный штурм — победа "Ладьи".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!