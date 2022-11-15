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Хоккей Спорт

"Ладья" победила "Мамонтов Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 ноября, очередным соперником "Ладьи" были "Мамонты Югры".

В первом периоде хозяева значительно чаще беспокоили Даниила Захарова, чему во многом поспособствовали многочисленные удаления волжан.

Во втором периоде сначала Максим Елькин открыл счет. Вскоре свою первую шайбу за тольяттинскую команду забросил новичок Семен Сорокин. На 35-й минуте Данила Гроза увеличил счет — 0:3.

До второго периода Владимир Коробинцев отыграл одну шайбу.

В самом началетретьего периода Павел Ковальчук при игре 5 на 3 сократил счет до минимума (2:3).

В дальнейшем результат не изменился, хозяева же, в концовке получили удаление, фактически лишившись шансов организовать финальный штурм — победа "Ладьи".

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