В самарском поселке Кряж сгорело заброшенное здание

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В понедельник, 14 ноября, примерно в 18:24, начался пожар на ул. Центральной, 30 в пос. Кряж в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.