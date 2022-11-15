Страховой Дом ВСК стал лауреатом XIII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей".
Церемония награждения прошла в Сочи. ВСК одержала победу в номинации "Финансовая грамотность и открытость" в категории "Цифровые решения в страховании". Лауреаты определялись по результатам голосования экспертного совета, данных потребительских тестов и индекса NPS исследовательского холдинга Romir.
Премия "Качество обслуживания и права потребителей" — общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Мероприятие призвано обеспечить устойчивое развитие и мощный конкурентный потенциал российского рынка товаров и услуг.
"Предоставление высокого уровня обслуживания является одним из главных приоритетов Страхового Дома ВСК. Мы уделяем особое внимание потребностям наших клиентов и стремимся создать для них лучший сервис, внедряя инновации и цифровые технологии. Высокая оценка экспертного совета и клиентов компании — подтверждение правильного выбора вектора развития ВСК", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.