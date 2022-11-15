При тушении пожара из дома в Зубчаниновке эвакуировали 17 человек

Во вторник, 15 ноября, примерно в 13:37, начался пожар на ул. Воеводина, 24 в пос. Зубчаниновка в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 20 кв. м. На тушение огня направили 29 человек и девять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 14:01.

Погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 17 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.