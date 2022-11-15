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В Самаре показ медиапроекта "Говорит Россия! Запорожская область" пройдет на большом экране

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 ноября, в 13:00 в самарском кинотеатре "Художественный" состоится первый в РФ показ на "большом экране" документального фильма "Говорит Россия! Запорожская область" (12+) с Иваном Охлобыстиным.

С октября трансляция фильма проходит на ресурсах цифрового канала "ЗА ТВ", Российского общества "Знание", "Роспатриот" в сети Интернет. 12 октября фильм вышел на информационных ресурсах Посольства РФ в Китайской народной республике. Многие регионы России поддержали проект на своих интернет-ресурсах. Самарский регион первым расскажет историю Запорожской области с экрана кинотеатра.

Самарская область одна из регионов-лидеров по гуманитарной работе с территориями, где проходит СВО. Мы стали первым регионом в России, официально закрепившим шефство над городом в ДНР — г. Снежное, где сейчас идет активная работа по восстановлению города. В том числе работа носит образовательный, просветительский характер.

"Сегодня ДНР — полноправный субъект РФ, и соответственно преподавание всех предметов проходит на основании учебных программ и методических пособий, которые действуют в России. При этом особое внимание будет уделяться, как и в Самарской области, вопросам краеведения, героям сегодняшнего дня и героям Великой Отечественной войны. Почему это важно, знать свою историю? Да потому что невозможно любить то, что ты не знаешь", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Трансляция фильма "Говорит Россия! Запорожская область" на большом экране — еще один шаг по укрепление единства, дополнительная возможность расставить приоритеты и задуматься над самыми острыми темами медиапространства: правда и вымысел, справедливость и агрессия, реальные дела, мифы и фейки.

Уникальный медиапроект "Говорит Россия! Запорожская область" состоит из документального фильма и 25 видеосюжетов, которые охватывают разнообразные сферы жизни общества и отраслей экономики на освобожденной территории Запорожской области. Сюжет повествует о преобразованиях на территории Запорожской области и ее вхождении в состав Российской Федерации. Картина создана в поддержку заявлений президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанных в Кремлевском дворце 30 сентября 2022 года по случаю вхождения в состав России новых субъектов РФ.

"Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной Родины", — отмечал президент в своем обращении.

Создание картины было сопряжено с трудными условиями, обусловленными боевыми действиями и терактами во время съемок, высокой активностью информационных технологий Киевского режима, но все эти сложности не помешали реализации проекта.

Инициаторами проекта выступило Министерство промышленности и энергетики Военно-гражданской администрации Запорожской области совместно с Государственным унитарным предприятием "Государственный зерновой оператор". В Самарской области показ фильма "Говорит Россия! Запорожская область" осуществляется при поддержке ГБУК "Агентство социокультурных технологий".

Вход на показ фильма свободный.

15.11.2022

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