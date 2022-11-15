16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

Бизнес-встречи, новые партнерства и более 2,5 тыс. посетителей технологичных стендов Страхового Дома ВСК

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве завершился главный российский финансовый форум FINOPOLIS 2022. Страховой Дом ВСК выступил активным участником события.

Так, генеральный директор компании, Александр Тарновский выступил спикером круглого стола Всероссийского союза страховщиков "Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху Цифровизации", а также пленарной сессии "Границы кибербезопасности: есть ли они?". В рамках мероприятий, Александр Тарновский оценил российский рынок киберстрахования, назвал три основных направления его развития, а также поделился своим видением будущего индустрии, обсудил перспективы внедрения искусственного интеллекта в страховой отрасли.

Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина приняла участие в партнёрском круглом столе Ассоциации ФинТех, а также секции "Цифровая ипотека — возможно ли это?". В ходе своих выступлений Ольга Сорокина назвала ключевые условия ускорения темпов цифровизации страховой отрасли, проекты и технологии, которые активно обсуждаются бизнес сообществом и государством, а также поделилась реализованными проектам ВСК в области FinTech.

Одним из наиболее перспективных проектов финансовой отрасли является цифровая ипотека. На данный момент ее широкое применение замедляется отсутствием единых стандартов информационного обмена между участниками рынка, а стимулом развития может стать интеграция между банками и страховщиками при помощи спецификации open API. В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. А результатом проекта станет разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям.

Страховой Дом ВСК успешно инвестирует в цифровизацию и развитие технологических решений, выступая активным участником цифровой экономики. Приоритетными проектами для компании являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open API и open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека. Примеры реализации проектов были представлены на стендах ВСК, где гости смогли ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, в том числе применяемыми при урегулировании в автостраховании, телемедицинскими технологиями, пройти экспресс-обследование состояния здоровья, рассчитать ипотеку, познакомиться с возможностями автоматизированной API-интеграции между страховщиком и его партнерами.

В первый день форума стенды ВСК посетило свыше 1,5 тыс. человек, а общее количество посетителей экспозиций компании превысило 2,5 тыс. человек по итогам форума.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4