Бизнес-встречи, новые партнерства и более 2,5 тыс. посетителей технологичных стендов Страхового Дома ВСК

В Москве завершился главный российский финансовый форум FINOPOLIS 2022. Страховой Дом ВСК выступил активным участником события.
Так, генеральный директор компании, Александр Тарновский выступил спикером круглого стола Всероссийского союза страховщиков "Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху Цифровизации", а также пленарной сессии "Границы кибербезопасности: есть ли они?". В рамках мероприятий, Александр Тарновский оценил российский рынок киберстрахования, назвал три основных направления его развития, а также поделился своим видением будущего индустрии, обсудил перспективы внедрения искусственного интеллекта в страховой отрасли.
Член Совета директоров ВСК Ольга Сорокина приняла участие в партнёрском круглом столе Ассоциации ФинТех, а также секции "Цифровая ипотека — возможно ли это?". В ходе своих выступлений Ольга Сорокина назвала ключевые условия ускорения темпов цифровизации страховой отрасли, проекты и технологии, которые активно обсуждаются бизнес сообществом и государством, а также поделилась реализованными проектам ВСК в области FinTech.
Одним из наиболее перспективных проектов финансовой отрасли является цифровая ипотека. На данный момент ее широкое применение замедляется отсутствием единых стандартов информационного обмена между участниками рынка, а стимулом развития может стать интеграция между банками и страховщиками при помощи спецификации open API. В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. А результатом проекта станет разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям.
Страховой Дом ВСК успешно инвестирует в цифровизацию и развитие технологических решений, выступая активным участником цифровой экономики. Приоритетными проектами для компании являются упрощение обмена данными между участниками рынка, open API и open data, цифровизация страховой медицины, цифровая ипотека. Примеры реализации проектов были представлены на стендах ВСК, где гости смогли ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, в том числе применяемыми при урегулировании в автостраховании, телемедицинскими технологиями, пройти экспресс-обследование состояния здоровья, рассчитать ипотеку, познакомиться с возможностями автоматизированной API-интеграции между страховщиком и его партнерами.
В первый день форума стенды ВСК посетило свыше 1,5 тыс. человек, а общее количество посетителей экспозиций компании превысило 2,5 тыс. человек по итогам форума.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.