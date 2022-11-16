В Самаре ликвидирован пожар в СНТ "Орлов Овраг"

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Во вторник, 15 ноября, примерно в 6:43 произошел пожар на 45-й линии СНТ "Орлов Овраг" в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.