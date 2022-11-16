В Богатовском районе горел гараж с машиной внутри

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Во вторник, 15 ноября, около 22:45 произошел пожар на ул. Молодежная, 14 в с. Печинено Богатовского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.