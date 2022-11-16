"Лада" победила "Рубин"

Гости активно начали матч, и стартовые несколько минут, по большей части прошли в зоне волжан.

Справившись со стартовым натиском гостей, тольяттинцы заработали удаление, которое быстро реализовал Роман Ивашов (1:0).

Тюменцы достаточно быстро отыгрались — 1:1 после броска Романа Чемерикина.

Во втором периоде тольяттинцы отодвинули игру от своих ворот, а счет до второго перерыва не изменился.

На 54-й минуте Евгений Грошев броском со средней дистанции вывел вперед "Ладу" вперед (2:1).

За две минуты до окончания третьего периода "Рубин" взял тайм-аут и заменил голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился.