"Лада" победила "Рубин"

Гости активно начали матч, и стартовые несколько минут, по большей части прошли в зоне волжан.
Справившись со стартовым натиском гостей, тольяттинцы заработали удаление, которое быстро реализовал Роман Ивашов (1:0).
Тюменцы достаточно быстро отыгрались — 1:1 после броска Романа Чемерикина.
Во втором периоде тольяттинцы отодвинули игру от своих ворот, а счет до второго перерыва не изменился.
На 54-й минуте Евгений Грошев броском со средней дистанции вывел вперед "Ладу" вперед (2:1).
За две минуты до окончания третьего периода "Рубин" взял тайм-аут и заменил голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился.
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