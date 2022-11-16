3000 человек эвакуировали из ТРЦ "Мега" в Самаре

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В среду, 16 ноября, в 13:19, поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в ТЦ на Московском шоссе 24 км, 5 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.