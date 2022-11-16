В Самаре прошел молодежный форум Российского общества "Знание"

В среду, 16 ноября, в самарском мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" состоялся молодежный форум "Петровские времена" в рамках масштабного просветительского проекта Российского общества "Знание".

Как прошло детство Петра I и его восхождение на престол, что изменили начатые им преобразования и какое отражение в искусстве получил образа императора, обсудили историки со школьниками старших классов и студентами Самары.

В 2022 году форумы Российского общества "Знание", посвященные 350-летию со дня рождения Петра I, проходят в парках "Россия - Моя история" по всей стране. Форум в Самаре содержал лекции, дискуссии, открытые диалоги историков и молодежной аудитории о временах, изменивших Россию и позволивших заявить о себе как о мощном и самостоятельном участнике мировой политики. Сквозь призму лекций преподавателей школьники и студенты смогли выявить исторические параллели между современностью и периодом правления Петра Великого.

Открыла форум лекция директора ГБОУ СОШ № 127 г. Санкт-Петербурга, победителя Всероссийского конкурса педагогических достижений в номинации "Педагогический дебют" 2013 года, в номинации "Учитель года России - 2015" Олега Катренко.

Педагог рассказал о преобразованиях в культуре и быте, произошедших в эпоху Петра: стало развиваться каменное строительство, менялась городская архитектура, появился новый стиль - так называемое русское барокко, зародилась светская живопись, изменился этикет, распространилась европейская мода в одежде и прическах, введены ассамблеи. Участники форума обсудили новые праздники, новое летоисчисление и в целом изменившееся мировоззрение людей Петровской эпохи.

"Еще Василий Ключевский отмечал, что попытки анализа Петровской эпохи все равно в той или иной степени приводят исследователей к вопросу о значении деятельности Петра, об отношении преобразованной России к древней. И тогда необходимо ответить на три вопроса: о глубине петровских преобразований - судьба древней и новой России, об их цене - что получено и что потеряно, и о дальнейшей судьбе. Эти вопросы соответствуют трем главным точкам на исторической оси: прошлое - настоящее - будущее преобразований Петра Великого - антихриста, раскольника", - подчеркнул Олег Катренко.

Учитель истории и обществознания, победитель конкурсов "Лидер самарского образования - 2013", победитель конкурса "Учитель года Самарской области - 2013", победитель конкурса "Учитель года России-2013" Владимир Кильдюшкин раскрыл тему "Детство Петра I". Жизнь царевича до кончины его отца - царя Алексея Тишайшего, последующее опекунство над Петром со стороны его брата Фёдора, обучение Петра у дьякона Никиты Зотова, интерес царевича к наукам и военному делу описал лектор.

О воцарении Петра рассказал аспирант кафедры международных отношений, преподаватель истории и обществознания ЧОУ "Гимназия Дебют-УНИ" при Пятигорском государственном университете Иван Худяков. Из выступления историка молодые слушатели узнали новые факты о юношеских годах Петра, которые пришлись на период длительной и напряженной борьбы двух сильнейших кланов: семьи Милославских и семьи Нарышкиных, каждая из которых стремилась к престолу. Историк рассказал о Стрелецком бунте 1682 года, спровоцированном Милославскими, но изменившем и закалившем молодого царя, об интригах сводной сестры - царевны Софьи - и первых смелых и жестких решениях Петра.

С малоизвестными реформами Петра аудиторию познакомил кандидат политических наук, доцент кафедры международных политических процессов Санкт-Петербургского государственного университета, сооснователь образовательной программы школьных дебатов в России Сергей Наумов. Историк описал суть принципа "не за царя, а за Отечество" и объяснил, почему он с трудом приживался в России, несмотря на политическую волю Петра. По его словам, в допетровский период Российское государство было личным делом царя, его вотчиной, но Пётр I попытался совершить революцию в общественном сознании подданных, отделив интересы царя от понятия общего блага или пользы для Отечества. Таким образом Пётр стремился качественно улучшить управление государством и догнать передовые страны Европы.

Столь же интересным стало выступление, посвященное образу Петра Великого в живописи. С этой темой на культурном мероприятии выступил заслуженный учитель России, победитель конкурса "Учитель года России - 2006", победитель приоритетного национального проекта "Образование" среди лучших учителей России за 2006 и 2010 годы Сергей Букинич. Педагог исследовал с молодежной аудиторией работы современников Петра и живописцев XVIII–XX веков - портреты Петра I, исторические сюжеты, например, о строительстве Санкт-Петербурга, Северной войне, сюжеты из семейной жизни царя. Лекция позволила участникам по-новому взглянуть на образ и жизнь первого российского императора.

По окончании культурного форума ребята проверили свои знания о петровских временах в интеллектуальной викторине.

По мнению лекторов Общества "Знание", участие в форуме "Петровские времена" способствует формированию у молодого поколения понимания многих значимых для истории России процессов, помогает лучше разбираться в геополитических вопросах и понимать современные стратегические интересы Российского государства.

Форум "Петровские времена" в Самаре - продолжение масштабного проекта, получившего старт 27 апреля в Санкт-Петербурге. Аналогичные мероприятия уже состоялись в Екатеринбурге, Махачкале, Пятигорске, Челябинске, Твери, Волгограде, Перми, Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. В 2022 году форумы проходят в мультимедийных исторических парках "Россия - Моя история" по всей стране - от Ставрополя до Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.