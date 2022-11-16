В Самаре прошел молодежный форум Российского общества "Знание"

В среду, 16 ноября, в самарском мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" состоялся молодежный форум "Петровские времена" в рамках масштабного просветительского проекта Российского общества "Знание".
Как прошло детство Петра I и его восхождение на престол, что изменили начатые им преобразования и какое отражение в искусстве получил образа императора, обсудили историки со школьниками старших классов и студентами Самары.
В 2022 году форумы Российского общества "Знание", посвященные 350-летию со дня рождения Петра I, проходят в парках "Россия - Моя история" по всей стране. Форум в Самаре содержал лекции, дискуссии, открытые диалоги историков и молодежной аудитории о временах, изменивших Россию и позволивших заявить о себе как о мощном и самостоятельном участнике мировой политики. Сквозь призму лекций преподавателей школьники и студенты смогли выявить исторические параллели между современностью и периодом правления Петра Великого.
Открыла форум лекция директора ГБОУ СОШ № 127 г. Санкт-Петербурга, победителя Всероссийского конкурса педагогических достижений в номинации "Педагогический дебют" 2013 года, в номинации "Учитель года России - 2015" Олега Катренко.
Педагог рассказал о преобразованиях в культуре и быте, произошедших в эпоху Петра: стало развиваться каменное строительство, менялась городская архитектура, появился новый стиль - так называемое русское барокко, зародилась светская живопись, изменился этикет, распространилась европейская мода в одежде и прическах, введены ассамблеи. Участники форума обсудили новые праздники, новое летоисчисление и в целом изменившееся мировоззрение людей Петровской эпохи.
"Еще Василий Ключевский отмечал, что попытки анализа Петровской эпохи все равно в той или иной степени приводят исследователей к вопросу о значении деятельности Петра, об отношении преобразованной России к древней. И тогда необходимо ответить на три вопроса: о глубине петровских преобразований - судьба древней и новой России, об их цене - что получено и что потеряно, и о дальнейшей судьбе. Эти вопросы соответствуют трем главным точкам на исторической оси: прошлое - настоящее - будущее преобразований Петра Великого - антихриста, раскольника", - подчеркнул Олег Катренко.
Учитель истории и обществознания, победитель конкурсов "Лидер самарского образования - 2013", победитель конкурса "Учитель года Самарской области - 2013", победитель конкурса "Учитель года России-2013" Владимир Кильдюшкин раскрыл тему "Детство Петра I". Жизнь царевича до кончины его отца - царя Алексея Тишайшего, последующее опекунство над Петром со стороны его брата Фёдора, обучение Петра у дьякона Никиты Зотова, интерес царевича к наукам и военному делу описал лектор.
О воцарении Петра рассказал аспирант кафедры международных отношений, преподаватель истории и обществознания ЧОУ "Гимназия Дебют-УНИ" при Пятигорском государственном университете Иван Худяков. Из выступления историка молодые слушатели узнали новые факты о юношеских годах Петра, которые пришлись на период длительной и напряженной борьбы двух сильнейших кланов: семьи Милославских и семьи Нарышкиных, каждая из которых стремилась к престолу. Историк рассказал о Стрелецком бунте 1682 года, спровоцированном Милославскими, но изменившем и закалившем молодого царя, об интригах сводной сестры - царевны Софьи - и первых смелых и жестких решениях Петра.
С малоизвестными реформами Петра аудиторию познакомил кандидат политических наук, доцент кафедры международных политических процессов Санкт-Петербургского государственного университета, сооснователь образовательной программы школьных дебатов в России Сергей Наумов. Историк описал суть принципа "не за царя, а за Отечество" и объяснил, почему он с трудом приживался в России, несмотря на политическую волю Петра. По его словам, в допетровский период Российское государство было личным делом царя, его вотчиной, но Пётр I попытался совершить революцию в общественном сознании подданных, отделив интересы царя от понятия общего блага или пользы для Отечества. Таким образом Пётр стремился качественно улучшить управление государством и догнать передовые страны Европы.
Столь же интересным стало выступление, посвященное образу Петра Великого в живописи. С этой темой на культурном мероприятии выступил заслуженный учитель России, победитель конкурса "Учитель года России - 2006", победитель приоритетного национального проекта "Образование" среди лучших учителей России за 2006 и 2010 годы Сергей Букинич. Педагог исследовал с молодежной аудиторией работы современников Петра и живописцев XVIII–XX веков - портреты Петра I, исторические сюжеты, например, о строительстве Санкт-Петербурга, Северной войне, сюжеты из семейной жизни царя. Лекция позволила участникам по-новому взглянуть на образ и жизнь первого российского императора.
По окончании культурного форума ребята проверили свои знания о петровских временах в интеллектуальной викторине.
По мнению лекторов Общества "Знание", участие в форуме "Петровские времена" способствует формированию у молодого поколения понимания многих значимых для истории России процессов, помогает лучше разбираться в геополитических вопросах и понимать современные стратегические интересы Российского государства.
Форум "Петровские времена" в Самаре - продолжение масштабного проекта, получившего старт 27 апреля в Санкт-Петербурге. Аналогичные мероприятия уже состоялись в Екатеринбурге, Махачкале, Пятигорске, Челябинске, Твери, Волгограде, Перми, Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. В 2022 году форумы проходят в мультимедийных исторических парках "Россия - Моя история" по всей стране - от Ставрополя до Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.