В Самаре 26 человек тушили загоревшийся частный дом на ул. Промышленности

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В среду, 16 ноября, примерно в 22:41, начался пожар в доме № 158 на ул. Промышленности в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.