В Кинеле пропал 16-летний парень

В Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего Егора Холоденина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Около 14:00 15 ноября парень ушел из школы и не вернулся домой.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, был одет в черно-синюю шапку, зеленую куртку, синие брюки. Также при нем был синий рюкзак.

Всех, кто видел подростка или знает, где он может находиться, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России "Кинельский" 8 (846) 632 10 02, 8 (846) 636 23 02, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) 701 02 33.