Андрей Правдин: Цифровизация медицинского страхования является основным направлением развития ВСК

Страховой Дом ВСК, переходит на новую целевую архитектуру, отказавшись от промышленных коробочных решений — об этом заявил директор Самарского филиала Андрей Правдин в рамках конференции "Импортозамещение и кадры для IT", которая состоялась 15 ноября в Самаре. С начала реализации стратегии в 2020 году 30% решений в компании были созданы в целевой архитектуре.
Для реализации стратегии целевой архитектуры ВСК была выбрана методология организации работы SAFe. Разработкой ключевых продуктов и модернизацией существующих решений в компании занимаются более 58 команд в 9 Agile-поездах, всего более 500 сотрудников. Гибкий фреймворк позволяет четко координировать взаимосвязь создаваемых ценностей между командами, исключая возможность дублирования функционала специалистов. При этом ключевым подходом в стратегии является именно трансформация процессов, которая помогает создать уникальный продукт и получить новый клиентский опыт.
С начала внедрения методологии SAFe в ВСК был создан ряд технологичных продуктов и сервисов. Так, компания реализовала сквозной онлайн-процесс урегулирования страховых случаев по каско, в том числе функцию распознавания повреждений авто по фото при помощи искусственного интеллекта, первой среди страховщиков внедрила обновленный Европротокол в собственное мобильное приложение, совместно с Ассоциацией ФинТех запустила пилотный проект цифровой ипотеки, создала интеграционную платформу, делающую технологию API одним из инструментов развития ВСК — на данный момент на ней уже сформировано более 30 продуктов и 200 интеграций продуктовых решений для рынка.
Одним из ключевых направлений развития компании является диджитализация медицинского страхования — ВСК одна из первых на рынке запустила цифровую медицинскую клинику. Новое решение позволяет повысить доступность медицинской помощи, улучшить качество сервиса и в два раза сократить время с момента первичного обращения пациента до начала лечения.
"ВСК является одним из лидеров по цифровизации страховой медицины на финансовом рынке, компания представила соответствующую инициативу в рамках формирования дорожной карты Национальной программы "Цифровая экономика" на площадках АНО "Цифровая экономика", Ассоциации ФинТех и Минздрава России. В целом внедрение технологичных сервисов является сейчас ключевым трендом во всех отраслях экономики. И в этой связи важной задачей становится подготовка квалифицированных кадров, в том числе в регионах. Так, ВСК совместно с Банком России реализовала развивающий образовательный проект ФинтехХаб на площадке научно-технологического университета Сириус. В Волгограде и Томске в рамках проекта уже сформированы IT-хабы, подписаны соглашения о стажировках с ведущими технологическими ВУЗами", — отметил Андрей Правдин, директор Самарского Филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.