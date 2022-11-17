Память Александра Горшкова почтят минутой молчания на этапе Гран-при "Волжский пируэт" в Самаре

Этап Гран-при в Самаре "Волжский пируэт" начнется с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках в России Александре Горшкове, сообщает "КП-Самара". 17 ноября 2022 г. стало известно о его смерти. Как рассказал генеральный директор федерации Александр Коган, фигурист до последнего дня работал и собирался вылетать в Самару, чтобы присутствовать на соревнованиях.

Александр Горшков являлся президентом федерации с 2010 года. Известный советский фигурист вместе с экс-супругой Людмилой Пахомовой впервые в истории стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Кстати, с Самарой у пары связано много интересного. Когда они катались вместе лишь второй год - приехали в Куйбышев на выступления.

"Тогда ваш Дворец спорта только что открылся. Для подготовки номера нам не хватало практики на льду, и мы вносили коррективы в "Кумпарситу" прямо в гостиничном номере "Волги", - рассказывал изданию Александр.

Именно "Кумпарсита" принесла спортсменам мировую славу, после того как программа была исполнена на Олимпиаде в Инсбруке-76. Еще в феврале 2022 г. президент областной федерации фигурного катания Вера Богуш отмечала, что Адександр Горшков мечтал увидеть обновленный Дворец спорта.