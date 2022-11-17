Память Александра Горшкова почтят минутой молчания на этапе Гран-при "Волжский пируэт" в Самаре

Этап Гран-при в Самаре "Волжский пируэт" начнется с минуты молчания в память о президенте Федерации фигурного катания на коньках в России Александре Горшкове, сообщает "КП-Самара". 17 ноября 2022 г. стало известно о его смерти. Как рассказал генеральный директор федерации Александр Коган, фигурист до последнего дня работал и собирался вылетать в Самару, чтобы присутствовать на соревнованиях.
Александр Горшков являлся президентом федерации с 2010 года. Известный советский фигурист вместе с экс-супругой Людмилой Пахомовой впервые в истории стал олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Кстати, с Самарой у пары связано много интересного. Когда они катались вместе лишь второй год - приехали в Куйбышев на выступления.
"Тогда ваш Дворец спорта только что открылся. Для подготовки номера нам не хватало практики на льду, и мы вносили коррективы в "Кумпарситу" прямо в гостиничном номере "Волги", - рассказывал изданию Александр.
Именно "Кумпарсита" принесла спортсменам мировую славу, после того как программа была исполнена на Олимпиаде в Инсбруке-76. Еще в феврале 2022 г. президент областной федерации фигурного катания Вера Богуш отмечала, что Адександр Горшков мечтал увидеть обновленный Дворец спорта.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!