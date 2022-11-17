Лариса Долина выступит в Самаре на гала-концерте Музыкальной академии

В Самарском институте культуры с 18 по 22 ноября пройдет Музыкальная академия Ларисы Долиной (12+). Завершится она гала-концертом с участием певицы.

Обучающий интенсив состоит из трех блоков. Два блока посвящены работе с вокалистами и инструменталистами самарской группы Музыкальной академии, третий предназначен для музыкальных педагогов из регионов РФ.

Педагоги посетят мастер-классы по вокальным техникам, особенностям работы с аккомпаниатором и оркестром, психологическим аспектам становления артиста. Также запланированы индивидуальные консультации. Среди участников преподаватели из Самары, Пензы, Челябинска, Чебоксар, Приморского края и других регионов страны.

"Нам важно собрать на одной площадке преподавателей из разных городов РФ, чтобы не только передать им знания и опыт, как продуктивнее работать с начинающими артистами, но и поддержать связи внутри педагогического сообщества, общие ценности и стандарты", — подчеркнула народная артистка России, президент Музыкальной академии Лариса Долина.

22 ноября состоится открытый мастер-класс Ларисы Долиной, а вечером того же — гала-концерт. На концерте выступят наставники Музыкальной академии Этери Бериашвили, Маргарита Позоян, хор "Феерия" и коллектив Jazz life orchestra Самарского государственного института культуры. Дирижировать оркестром будет преподаватель Музыкальной академии, российский тромбонист Сергей Долженков.

22 ноября мастер-класс Ларисы Долиной открыт для всех слушателей и журналистов.

Образовательный интенсив пройдет в МКТК "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104). Расписание открытых мастер-классов.