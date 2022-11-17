Лариса Долина выступит в Самаре на гала-концерте Музыкальной академии

В Самарском институте культуры с 18 по 22 ноября пройдет Музыкальная академия Ларисы Долиной (12+). Завершится она гала-концертом с участием певицы.
Обучающий интенсив состоит из трех блоков. Два блока посвящены работе с вокалистами и инструменталистами самарской группы Музыкальной академии, третий предназначен для музыкальных педагогов из регионов РФ.
Педагоги посетят мастер-классы по вокальным техникам, особенностям работы с аккомпаниатором и оркестром, психологическим аспектам становления артиста. Также запланированы индивидуальные консультации. Среди участников преподаватели из Самары, Пензы, Челябинска, Чебоксар, Приморского края и других регионов страны.
"Нам важно собрать на одной площадке преподавателей из разных городов РФ, чтобы не только передать им знания и опыт, как продуктивнее работать с начинающими артистами, но и поддержать связи внутри педагогического сообщества, общие ценности и стандарты", — подчеркнула народная артистка России, президент Музыкальной академии Лариса Долина.
22 ноября состоится открытый мастер-класс Ларисы Долиной, а вечером того же — гала-концерт. На концерте выступят наставники Музыкальной академии Этери Бериашвили, Маргарита Позоян, хор "Феерия" и коллектив Jazz life orchestra Самарского государственного института культуры. Дирижировать оркестром будет преподаватель Музыкальной академии, российский тромбонист Сергей Долженков.
22 ноября мастер-класс Ларисы Долиной открыт для всех слушателей и журналистов.
Образовательный интенсив пройдет в МКТК "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104). Расписание открытых мастер-классов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!