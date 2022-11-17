ДК "Тольяттиазот" представляет персональную художественную выставку Андрея Панкратова

С 15 ноября по 15 декабря приглашаем вас в Зимний сад, где будут представлены картины, которые являются своеобразным итогом юбилейного 60-го года Андрея Евгеньевича. Вы сможете оценить красоту масляной живописи, многообразие характеров персонажей, изображенных на картинах, познакомиться с работами городского художника, а также интересно провести время. Вход свободный.

Немного об авторе выставки от первого лица:

В 2003 году я провел свою первую персональную выставку в выставочном зале ДХШ № 2 (ныне художественная школа им. И.Е. Репина). Получил приглашение от директора школы Филипповой Л.И. стать преподавателем школы, где и проработал 17 лет, проведя шесть выпусков своих учеников. Помимо преподавательской работы вел активную творческую деятельность. Вместе с коллегой Ю. А. Муруговым мы объездили множество уголков нашего края, где писали этюды (Яблоневый овраг, Моркваши, Бахилово, Зольное, Ширяево, Ермаки, Большая и Малая Рязани, Переволоки, Октябрьск). Поднимались выше по Волге (Ульяновск, Нижний Новгород, Чкаловск, Тутаев, Кострома, Плес, Ярославль, Рыбинск). После поездок совместно проводили выставки…

В 2021 году я ушел на пенсию, чтобы заняться творчеством. Во мне всегда уживалось два человека. Один оптимист, а другой реалист. Оптимист, как обычно, радуется жизни, а реалист призывает его открыть глаза. Реалист говорит: "Я никогда не напишу монументальное, эпическое полотно". И он прав. Если сравнить художника с писателем, то я точно не романист, скорее, мой жанр — это короткий рассказ. То, что я пишу, это не портреты, а образы. Конечно, у них были свои прототипы — это обыкновенные тольяттинские мальчишки и девчонки, которые у меня учились. Я долго с ними общался, вместе делали наброски, я их часто рисовал, изучал характеры. Поэтому мне несложно представить их в той или иной ситуации, дополнить сценку деталями и атрибутами. Но я намеренно не хочу навязывать зрителю свое отношение к изображенному мной, оставляя место для его собственных мыслей, раздумий и выводов.

Вот, например, такая жизненная зарисовка "Нелегкий разговор". Мальчик и девочка о чем-то разговаривают и, похоже, слова даются нелегко. Я специально не вношу никакой конкретики. О чем там речь? Да о чем угодно (расставание, ревность, обида, измена, просто размолвка). У каждого из нас бывают трудные разговоры, и они возникают по разным причинам. Пусть у каждого зрителя будут свои интерпретации.

Или вот старик, в обществе двух собак в заснеженной равнине на ночь глядя. Откуда он там? Могу сказать одно, я написал его под впечатлением рассказа Джека Лондона. Но если об этом не думать, то каждый может найти причину исходя из своего жизненного опыта, своих мыслей…

Не хотелось бы описывать только драматичные сюжеты, поэтому, когда просыпается оптимист, появляется что-то легкое и озорное. Например, "Утренний рейс" или "Утренний концерт". Я благодарен всем своим ученикам, всем детям, которые у меня учились, за то, что они заряжали своей позитивной энергией, со всей их непосредственностью, умением видеть этот мир просто и ясно, по-доброму, с юмором. Этот заряд энергии во мне жив и сейчас. Написание образов — это то, чем я занимаюсь все последнее время. Они не иссякают. Люди приходят в мои мысли, терпеливо ждут своей очереди. Скажу одно, мне это интересно. Поэтому планирую заниматься этим и в дальнейшем. Что касается прежнего занятия — путешествий по красивейшей из рек и написанием этюдов, я думаю, мы к этому вернемся. Даст Бог, все сложится благополучно, и мы снова отправимся в путь за новыми впечатлениями!