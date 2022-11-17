В Поволжском университете сервиса откроется первая креативная "Точка кипения"

В Тольятти в Поволжском государственном университете сервиса откроется первая в России креативная "Точка кипения". Она станет уникальным центром притяжения творческих людей и людей бизнеса, создающих вместе новые идеи, технологии, инновационные продукты и сервисы для комфортной жизни.
Открытие "Точки кипения" университета сервиса является логическим продолжением выбранного курса его развития как предпринимательского университета. В 2021 году в университете создан центр развития проектной деятельности "Стартап-студия", а в 2022 году в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" реализована первая акселерационная программа студенческих проектов и команд "Акселератор Creative.Tech" по рынкам НТИ: Веарнет, Технет, Хоумнет, Эдунет, Сейфнет.
В университете сервиса при поддержке Минобрнауки России, Московского физико-технического института и Самарского университета имени академика С.П.Королева, прошедшего конкурсный отбор в качестве тренинговой площадки в ПФО, проведены тренинги предпринимательских компетенций для 300 студентов вузов города Тольятти.
Главными задачами Первой креативной "Точки кипения" станут сборка и развитие проектных команд, разработка, акселерация и масштабирование проектов по направлениям рынков НТИ и сквозным технологиям, навигация технологических команд по мерам поддержки, развитие стартапов в сфере креативных индустрий, развитие креативного кластера "Мода и дизайн", создание условий для выявления, вовлечения и удержания талантливой творческой молодежи в регионе, развитие молодежного предпринимательства.
На торжественном открытии 25 ноября пройдут панельные дискуссии и экспертные сессии с участием представителей власти, научно-образовательного и бизнес-сообществ. Участники обсудят перспективы развития рынка НТИ "Виарнет" в Самарской области, трансформацию внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства под влиянием развития технологий, развитие молодежного технологического предпринимательства.
События открытия будут одновременно разворачиваться в пространствах первой креативной "Точки кипения": СИТИLOOK, NEWЛУК, TEPLITSA и МЕДИАLOOK. Гости открытия смогут принять участие в мастер-классе "Исследование русского кода в моде", в финальных мероприятиях и модном показе международного конкурса молодых дизайнеров "Арбуз-2022".
Кульминацией торжественного открытия первой креативной "Точки кипения" станет первый Science Slam команды университета сервиса.
Начало 25 ноября в 12:00. Место встречи - главный корпус ПВГУС, Тольятти, ул. Гагарина, 4.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.