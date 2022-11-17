В Поволжском университете сервиса откроется первая креативная "Точка кипения"

В Тольятти в Поволжском государственном университете сервиса откроется первая в России креативная "Точка кипения". Она станет уникальным центром притяжения творческих людей и людей бизнеса, создающих вместе новые идеи, технологии, инновационные продукты и сервисы для комфортной жизни.

Открытие "Точки кипения" университета сервиса является логическим продолжением выбранного курса его развития как предпринимательского университета. В 2021 году в университете создан центр развития проектной деятельности "Стартап-студия", а в 2022 году в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" реализована первая акселерационная программа студенческих проектов и команд "Акселератор Creative.Tech" по рынкам НТИ: Веарнет, Технет, Хоумнет, Эдунет, Сейфнет.

В университете сервиса при поддержке Минобрнауки России, Московского физико-технического института и Самарского университета имени академика С.П.Королева, прошедшего конкурсный отбор в качестве тренинговой площадки в ПФО, проведены тренинги предпринимательских компетенций для 300 студентов вузов города Тольятти.

Главными задачами Первой креативной "Точки кипения" станут сборка и развитие проектных команд, разработка, акселерация и масштабирование проектов по направлениям рынков НТИ и сквозным технологиям, навигация технологических команд по мерам поддержки, развитие стартапов в сфере креативных индустрий, развитие креативного кластера "Мода и дизайн", создание условий для выявления, вовлечения и удержания талантливой творческой молодежи в регионе, развитие молодежного предпринимательства.

На торжественном открытии 25 ноября пройдут панельные дискуссии и экспертные сессии с участием представителей власти, научно-образовательного и бизнес-сообществ. Участники обсудят перспективы развития рынка НТИ "Виарнет" в Самарской области, трансформацию внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства под влиянием развития технологий, развитие молодежного технологического предпринимательства.

События открытия будут одновременно разворачиваться в пространствах первой креативной "Точки кипения": СИТИLOOK, NEWЛУК, TEPLITSA и МЕДИАLOOK. Гости открытия смогут принять участие в мастер-классе "Исследование русского кода в моде", в финальных мероприятиях и модном показе международного конкурса молодых дизайнеров "Арбуз-2022".

Кульминацией торжественного открытия первой креативной "Точки кипения" станет первый Science Slam команды университета сервиса.

Начало 25 ноября в 12:00. Место встречи - главный корпус ПВГУС, Тольятти, ул. Гагарина, 4.