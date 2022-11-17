Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний

Медучреждения Самарской области заключили соглашения о сотрудничестве с кардиологическим центром Наманганской области.
Напомним, с 14 по 16 ноября делегация Наманганской области Республики Узбекистан с деловым визитом посетила Самарскую область. Глава региона Дмитрий Азаров и Хоким Шавкат Абдуразаков подписали соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это позволит укрепить и развивать уже сложившееся сотрудничество.
Представитель делегации Наманганской области Республики Узбекистан - директор Наманганского Филиала республиканского научно-практического кардиологического центра Солихон Муминов посетил медицинские учреждения Самарской области.
Совместно с заместителем министра здравоохранения Самарской области Татьяной Сочинской и представителями администрации учреждения здравоохранения Солихон Муминов ознакомился с работой подразделений Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова.
Сочетая возможности высокопрофессионального коллектива и современной аппаратуры, в областном кардиодиспансере реализуют практически весь спектр кардиологических и кардиохирургических услуг. В диспансере осуществляется лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов. Ежегодно обследование и консультации здесь проходят более 35 тысяч человек.
Между диспансером и кардиологическим центром Наманганской области было подписано соглашение о сотрудничестве.
"Мы планируем проведение совместных конференций, мастер-классов. Это будет взаимовыгодный обмен опытом во всем, что связано с лечением болезней сердечно-сосудистой системы", - подчеркнул главный врач диспансера Владимир Горячев.
Также представитель делегации Наманганской области посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5, где ознакомился с работой кардиологических отделений, кардиореанимации и рентгенхирургической операционной для пациентов с острой коронарной патологией.
"С директором центра мы подписали соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Узбекистана заинтересованы в повышении квалификации своих специалистов. В этом мы готовы помочь. В рамках договора планируется участие в совместных образовательных проектах, стажировки врачей из Узбекистана в нашей больнице", - рассказал главный врач больницы Алексей Кирсанов.
Также Солихон Муминов ознакомился с работой Самарского областного медицинского центра "Династия".
"Мы показали нашу современную лабораторию клеточных технологий, криохранилище уникального биоматериала - клеток пуповинной крови, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, обсудили наше взаимовыгодное дальнейшее сотрудничество", - отметила руководитель центра Ольга Тюмина.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.