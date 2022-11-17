16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном Торговая сеть "Пятерочка" поддержала масштабное спортивное мероприятие VOLGAMAN Медработники региона активно выписывают электронные рецепты Почти 1800 человек получили лечение в центре амбулаторной онкологической помощи самарской ГБ №7

Здравоохранение Общество

Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Медучреждения Самарской области заключили соглашения о сотрудничестве с кардиологическим центром Наманганской области.

Напомним, с 14 по 16 ноября делегация Наманганской области Республики Узбекистан с деловым визитом посетила Самарскую область. Глава региона Дмитрий Азаров и Хоким Шавкат Абдуразаков подписали соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это позволит укрепить и развивать уже сложившееся сотрудничество.

Представитель делегации Наманганской области Республики Узбекистан - директор Наманганского Филиала республиканского научно-практического кардиологического центра Солихон Муминов посетил медицинские учреждения Самарской области.

Совместно с заместителем министра здравоохранения Самарской области Татьяной Сочинской и представителями администрации учреждения здравоохранения Солихон Муминов ознакомился с работой подразделений Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова.

Сочетая возможности высокопрофессионального коллектива и современной аппаратуры, в областном кардиодиспансере реализуют практически весь спектр кардиологических и кардиохирургических услуг. В диспансере осуществляется лечение и профилактика заболеваний сердца и сосудов. Ежегодно обследование и консультации здесь проходят более 35 тысяч человек.

Между диспансером и кардиологическим центром Наманганской области было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Мы планируем проведение совместных конференций, мастер-классов. Это будет взаимовыгодный обмен опытом во всем, что связано с лечением болезней сердечно-сосудистой системы", - подчеркнул главный врач диспансера Владимир Горячев.

Также представитель делегации Наманганской области посетил Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5, где ознакомился с работой кардиологических отделений, кардиореанимации и рентгенхирургической операционной для пациентов с острой коронарной патологией.

"С директором центра мы подписали соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Узбекистана заинтересованы в повышении квалификации своих специалистов. В этом мы готовы помочь. В рамках договора планируется участие в совместных образовательных проектах, стажировки врачей из Узбекистана в нашей больнице", - рассказал главный врач больницы Алексей Кирсанов.

Также Солихон Муминов ознакомился с работой Самарского областного медицинского центра "Династия".

"Мы показали нашу современную лабораторию клеточных технологий, криохранилище уникального биоматериала - клеток пуповинной крови, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, обсудили наше взаимовыгодное дальнейшее сотрудничество", - отметила руководитель центра Ольга Тюмина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4