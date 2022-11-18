По факту исчезновения подростка в Кинеле возбуждено уголовное дело об убийстве

В четверг, 17 ноября, стало известно, что по факту исчезновения 16-летнего молодого человека Следственным отделом СК РФ по городу Кинель возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 ноября примерно в 14 часов молодой человек вышел из здания образовательного учреждения, расположенного по ул. 27 Партсъезда в Кинеле, после чего его местонахождение остается неизвестным.

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, а также участии волонтеров Поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области предпринимаются меры по установлению местонахождения несовершеннолетнего.

Следственное управление по Самарской области просит лиц, которым известна информация о месте нахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, обратиться в службу дежурных следователей следственного управления по телефону 8 (846) 332-20-93, либо в следственный отдел по городу Кинель следственного управления: 8-(84663)-6-20-52.