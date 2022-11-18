По факту исчезновения подростка в Кинеле возбуждено уголовное дело об убийстве

В четверг, 17 ноября, стало известно, что по факту исчезновения 16-летнего молодого человека Следственным отделом СК РФ по городу Кинель возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 15 ноября примерно в 14 часов молодой человек вышел из здания образовательного учреждения, расположенного по ул. 27 Партсъезда в Кинеле, после чего его местонахождение остается неизвестным.
В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, а также участии волонтеров Поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области предпринимаются меры по установлению местонахождения несовершеннолетнего.
Следственное управление по Самарской области просит лиц, которым известна информация о месте нахождении пропавшего либо об обстоятельствах его исчезновения, обратиться в службу дежурных следователей следственного управления по телефону 8 (846) 332-20-93, либо в следственный отдел по городу Кинель следственного управления: 8-(84663)-6-20-52.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.