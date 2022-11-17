В 11 раз в Самарской области выбрали лучших студентов по различным номинациям

В четверг, 17 ноября, в универсальном комплексе "МТЛ "Арена" подведены итоги конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2022". Церемония была приурочена к Международному дню студентов — этот праздник был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Эта дата символизирует солидарность, объединение студентов разных учебных заведений.
Главная цель конкурса — выявление и поощрение лучших студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений за достижения, направленные на развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности в Самарской области.
Ежегодно конкурс претерпевает изменения, беря курс на развитие. Так, в юбилейный год все желающие могли подать заявки в электронном виде. Зарекомендовал себя и формат проведения очного этапа конкурса, который по инициативе студентов стал выездным. А в этом году впервые для победителей и лауреатов с главной сцены звучал гимн "Студент года".
Открывая мероприятие, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Очень рад, что конкурс, который стал для Самарской области традиционным, набирает обороты год от года. Вновь фиксируем рекорд — 1581 заявка. Всем хочу сказать спасибо, потому что участие в конкурсе говорит о готовности активно поучаствовать в общественной жизни. Россия — страна возможностей, которая имеет широкий простор для мечты и для жизни, как поется в нашем гимне. И эти возможности — для вас. Год от года Президент страны Владимир Владимирович Путин увеличивает меры поддержки семей с детьми, молодых семей, уделяет первостепенное внимание развитию образования. И мы видим, как появляются новые корпуса, новые образовательные учреждения, дополнительные места в наших университетах и ссузах".
В конкурсе 13 номинаций, самой многочисленной стала номинация "Доброволец года" — было подано 400 заявок. "Волонтерство в этом году вновь носило особый характер. Благодарен студентам разных вузов, в первую очередь студентам медикам, которые в предыдущие два ковидных года как волонтеры оказывали помощь всем, кто в ней нуждался, кто столкнулся с этим новым заболеванием. Сегодня я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы проявили себя как волонтеры и оказываете помощь нашим защитникам Отечества, членам их семей. Надеюсь, что это движение будет набирать обороты. И залог тому, конечно, — те патриотические проекты, которые сегодня реализуются студентами наших вузов и ссузов. Отдельно отмечу и эту номинацию. Ребята делают очень много для сохранения исторической памяти, чтобы найти и открыть имена героев, защищавших нашу Родину, — я имею в виду поисковиков, — чтобы дух патриотизма жил в каждом образовательном учреждении, в каждом студенческом коллективе. Хочу искренне поблагодарить и руководителей, и всех участников патриотических клубов. Уверен, и это движение будет набирать обороты", — отметил Дмитрий Азаров.
Он напомнил ребятам, что возможность проводить такие конкурсы и подводить их итоги есть благодаря нашим защитникам Отечества — тем парням, которые сегодня на передовой отстаивают все, что нам дорого и свято, защищают мирное небо над Самарской областью, нашей страной, дают возможность реализовать свои таланты и состояться, быть полезным для Родины. "Каждый из вас задает себе вопрос: что я могу сделать для Родины сегодня? Сегодня вы в первую очередь должны получить знания, навыки, которые вам дают опытные наставники, ваши учителя, педагоги. Освоить профессию. Это сегодня, конечно, главная задача. Надеюсь, у вас будет оставаться время на добрые дела. Уверен в этом, потому что участники конкурса — люди активные. Но самое главное — задайте себе вопрос: для чего я получаю эти знания, эти навыки? Для чего я хочу быть профессионалом? Да, для того, чтобы состояться в жизни. Но и для того, чтобы принести пользу нашей великой стране, нашему обществу. Чтобы мы могли с полной уверенностью смотреть в будущее. Будущее сильной и непобедимой России!" — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В этом году за победу в конкурсе боролись 46 добровольческих и 15 патриотических объединений. К участникам, лауреатам и победителям этих номинаций обратилась руководитель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерина Колотовкина: "В это сложное время быть патриотом особенно важно и нужно. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся. С первых дней специальной военной операции многие еще вчерашние школьники стали надежным тылом нашим ребятам, мы вместе с вами отправили огромное количество посылок. На базе многих учебных заведений открыты пункты сбора, вы приносите гуманитарную помощь, пишете письма, помогаете нам это все грузить. И от лица всех военнослужащих, которые сегодня на передовой, от лица их семей я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши добрые сердца, за то, что вы с нами".
Также студентов и преподавателей поздравил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников: "Я работаю в вузе всю жизнь. И немного вам завидую: такого, чтобы первый руководитель области регулярно приходил на студенческие мероприятия — такого не было никогда. Дорогие друзья, это отношение к вам надо понимать и ценить. Сегодня в зале веселые, жизнерадостные люди, которые достигли уже определенных высот. Счастья вам и успехов! Напомню, у нас в области сейчас порядка 187 тысяч студентов. Это громадная сила и интеллектуальный потенциал, это завтрашний день нашей страны, нашей Родины и вашей жизни".
"День студента — это особый, отдельный праздник. Быть студентом — это не только когда учишься, это продолжать учиться, продолжать в душе быть молодым спустя многие годы после того, как ты окончил среднее или высшее учебное заведение. Годы, которые прошли в стенах учебного заведения, останутся на всю жизнь. Хочу пожелать вам запомнить эти моменты, сохранить в своём сердце, сохранить верность выбранному делу", — напутствовал ребят Президент Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
Лучшим студентом года, который получил Гран-при конкурса и также стал победителем в номинации "Молодой профессионал года", стал Марк Марков, студент 3 курса Богатовского государственного сельскохозяйственного техникума им. И. И. Смолякова Марк учится по специальности "агрономия", занимается практическими исследованиями в сфере отраслей сельского хозяйства, биологии, экологии, этнокультуры и краеведения. Он обладатель стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России. Активно участвует в общественных и научных мероприятиях.
Награду победителю вручил глава региона. "Марк проявляет себя в самых разных направлениях: научные изыскания, учеба, творчество. Краеведение — мне было приятно это узнать, это важно, мы даже в школах ввели урок краеведения. Марк, я тебя искренне поздравляю, ты сегодня становишься ориентиром для многих. Мы время от времени встречаемся с победителями предыдущих лет. И каждый из этих мальчишек и девчонок для многих своих сверстников и не только для них является ориентиром того, как надо идти по жизни, постигая, совершенствуя, реализуя себя во благо нашей страны и общества", — сказал он, поздравляя лучшего студента.
"Очень сильно удивлён, не ожидал, что получу Гран-при! Участвую второй год. Меня все рядом поддерживали. Очень приятно, столько людей уже поздравили после победы!" — поделился впечатлениями Марк.
Получив награду, Марк Марков отметил, что намерен продолжать свои научные изыскания и повышать уровень знаний, а в дальнейшем он планирует трудоустроиться в одну из агрокорпораций Самарской области — чтобы приносить пользу родной самарской земле.
Победителями в номинациях стали:
Студенческая творческая личность вуза — Макарова Ксения, Самарский государственный социально-педагогический университет;
Студенческая творческая личность ссуза — Гетто Алексей, Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского;
Интеллект года — Яковлева Мария, Самарский государственный медицинский университет;
Молодой профессионал года — Марков Марк, Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум им. Смолякова И.И.;
Доброволец года — Володина Анастасия, Самарский государственный социально-педагогический университет;
Студенческий лидер ссуза — Шишикин Денис, Колледж строительства и энергетики им. П. Мачнева;
Студенческий лидер вуза — Снигирь Екатерина, Самарский государственный экономический университет;
Староста года — Миролюбов Вячеслав, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева;
Спортсмен года ссуза — Волькен Михаил, Губернский колледж г. Сызрани;
Спортсмен года вуза — Еремеева Елизавета, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний;
Патриотическое объединение года — военно-патриотический клуб "Патриот ПГК", Поволжский государственный колледж;
Студенческое СМИ года — студенческий медиа-центр "SPACE MEDIA", Самарский государственный колледж;
Добровольческое объединение года — волонтёрский центр СГСПУ, Самарский государственный социально-педагогический университет.
В специальной номинации "За верность выбранному пути" были отмечены:
Костриков Данила, Тольяттинский государственный университет;
Бодрова Александра, Самарский университет государственного управления "МИР";
Сироткина Алина, Тольяттинский музыкальный колледж имени Р. К. Щедрина;
Фурман Анастасия, Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова;
Хаманаева Александра, Самарский торгово-экономический колледж;
Семенова Анна, Губернский колледж г. Сызрани;
Сальникова Ксения, Тольяттинский химико-технологический колледж;
Сорокин Виктор, Тольяттинский социально-экономический колледж;
Брянцев Иван, Самарский государственный колледж;
Кольчугина Дарья, Тольяттинский медицинский колледж;
Шпак Владислав, Самарский техникум кулинарного искусства;
Жигулина Виктория, Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал).
Организаторами конкурса являются министерство образования и науки Самарской области, совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, государственное бюджетное учреждение Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики".
За право стать студентом года с 2012 года уже поборолись более 6000 студентов Самарской области.