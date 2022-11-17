В 11 раз в Самарской области выбрали лучших студентов по различным номинациям

В четверг, 17 ноября, в универсальном комплексе "МТЛ "Арена" подведены итоги конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2022". Церемония была приурочена к Международному дню студентов — этот праздник был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Эта дата символизирует солидарность, объединение студентов разных учебных заведений.

Главная цель конкурса — выявление и поощрение лучших студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений за достижения, направленные на развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности в Самарской области.

Ежегодно конкурс претерпевает изменения, беря курс на развитие. Так, в юбилейный год все желающие могли подать заявки в электронном виде. Зарекомендовал себя и формат проведения очного этапа конкурса, который по инициативе студентов стал выездным. А в этом году впервые для победителей и лауреатов с главной сцены звучал гимн "Студент года".

Открывая мероприятие, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Очень рад, что конкурс, который стал для Самарской области традиционным, набирает обороты год от года. Вновь фиксируем рекорд — 1581 заявка. Всем хочу сказать спасибо, потому что участие в конкурсе говорит о готовности активно поучаствовать в общественной жизни. Россия — страна возможностей, которая имеет широкий простор для мечты и для жизни, как поется в нашем гимне. И эти возможности — для вас. Год от года Президент страны Владимир Владимирович Путин увеличивает меры поддержки семей с детьми, молодых семей, уделяет первостепенное внимание развитию образования. И мы видим, как появляются новые корпуса, новые образовательные учреждения, дополнительные места в наших университетах и ссузах".

В конкурсе 13 номинаций, самой многочисленной стала номинация "Доброволец года" — было подано 400 заявок. "Волонтерство в этом году вновь носило особый характер. Благодарен студентам разных вузов, в первую очередь студентам медикам, которые в предыдущие два ковидных года как волонтеры оказывали помощь всем, кто в ней нуждался, кто столкнулся с этим новым заболеванием. Сегодня я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы проявили себя как волонтеры и оказываете помощь нашим защитникам Отечества, членам их семей. Надеюсь, что это движение будет набирать обороты. И залог тому, конечно, — те патриотические проекты, которые сегодня реализуются студентами наших вузов и ссузов. Отдельно отмечу и эту номинацию. Ребята делают очень много для сохранения исторической памяти, чтобы найти и открыть имена героев, защищавших нашу Родину, — я имею в виду поисковиков, — чтобы дух патриотизма жил в каждом образовательном учреждении, в каждом студенческом коллективе. Хочу искренне поблагодарить и руководителей, и всех участников патриотических клубов. Уверен, и это движение будет набирать обороты", — отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил ребятам, что возможность проводить такие конкурсы и подводить их итоги есть благодаря нашим защитникам Отечества — тем парням, которые сегодня на передовой отстаивают все, что нам дорого и свято, защищают мирное небо над Самарской областью, нашей страной, дают возможность реализовать свои таланты и состояться, быть полезным для Родины. "Каждый из вас задает себе вопрос: что я могу сделать для Родины сегодня? Сегодня вы в первую очередь должны получить знания, навыки, которые вам дают опытные наставники, ваши учителя, педагоги. Освоить профессию. Это сегодня, конечно, главная задача. Надеюсь, у вас будет оставаться время на добрые дела. Уверен в этом, потому что участники конкурса — люди активные. Но самое главное — задайте себе вопрос: для чего я получаю эти знания, эти навыки? Для чего я хочу быть профессионалом? Да, для того, чтобы состояться в жизни. Но и для того, чтобы принести пользу нашей великой стране, нашему обществу. Чтобы мы могли с полной уверенностью смотреть в будущее. Будущее сильной и непобедимой России!" — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году за победу в конкурсе боролись 46 добровольческих и 15 патриотических объединений. К участникам, лауреатам и победителям этих номинаций обратилась руководитель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерина Колотовкина: "В это сложное время быть патриотом особенно важно и нужно. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся. С первых дней специальной военной операции многие еще вчерашние школьники стали надежным тылом нашим ребятам, мы вместе с вами отправили огромное количество посылок. На базе многих учебных заведений открыты пункты сбора, вы приносите гуманитарную помощь, пишете письма, помогаете нам это все грузить. И от лица всех военнослужащих, которые сегодня на передовой, от лица их семей я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши добрые сердца, за то, что вы с нами".

Также студентов и преподавателей поздравил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников: "Я работаю в вузе всю жизнь. И немного вам завидую: такого, чтобы первый руководитель области регулярно приходил на студенческие мероприятия — такого не было никогда. Дорогие друзья, это отношение к вам надо понимать и ценить. Сегодня в зале веселые, жизнерадостные люди, которые достигли уже определенных высот. Счастья вам и успехов! Напомню, у нас в области сейчас порядка 187 тысяч студентов. Это громадная сила и интеллектуальный потенциал, это завтрашний день нашей страны, нашей Родины и вашей жизни".

"День студента — это особый, отдельный праздник. Быть студентом — это не только когда учишься, это продолжать учиться, продолжать в душе быть молодым спустя многие годы после того, как ты окончил среднее или высшее учебное заведение. Годы, которые прошли в стенах учебного заведения, останутся на всю жизнь. Хочу пожелать вам запомнить эти моменты, сохранить в своём сердце, сохранить верность выбранному делу", — напутствовал ребят Президент Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Лучшим студентом года, который получил Гран-при конкурса и также стал победителем в номинации "Молодой профессионал года", стал Марк Марков, студент 3 курса Богатовского государственного сельскохозяйственного техникума им. И. И. Смолякова Марк учится по специальности "агрономия", занимается практическими исследованиями в сфере отраслей сельского хозяйства, биологии, экологии, этнокультуры и краеведения. Он обладатель стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России. Активно участвует в общественных и научных мероприятиях.

Награду победителю вручил глава региона. "Марк проявляет себя в самых разных направлениях: научные изыскания, учеба, творчество. Краеведение — мне было приятно это узнать, это важно, мы даже в школах ввели урок краеведения. Марк, я тебя искренне поздравляю, ты сегодня становишься ориентиром для многих. Мы время от времени встречаемся с победителями предыдущих лет. И каждый из этих мальчишек и девчонок для многих своих сверстников и не только для них является ориентиром того, как надо идти по жизни, постигая, совершенствуя, реализуя себя во благо нашей страны и общества", — сказал он, поздравляя лучшего студента.

"Очень сильно удивлён, не ожидал, что получу Гран-при! Участвую второй год. Меня все рядом поддерживали. Очень приятно, столько людей уже поздравили после победы!" — поделился впечатлениями Марк.

Получив награду, Марк Марков отметил, что намерен продолжать свои научные изыскания и повышать уровень знаний, а в дальнейшем он планирует трудоустроиться в одну из агрокорпораций Самарской области — чтобы приносить пользу родной самарской земле.

Победителями в номинациях стали:

Студенческая творческая личность вуза — Макарова Ксения, Самарский государственный социально-педагогический университет;

Студенческая творческая личность ссуза — Гетто Алексей, Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского;

Интеллект года — Яковлева Мария, Самарский государственный медицинский университет;

Молодой профессионал года — Марков Марк, Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум им. Смолякова И.И.;

Доброволец года — Володина Анастасия, Самарский государственный социально-педагогический университет;

Студенческий лидер ссуза — Шишикин Денис, Колледж строительства и энергетики им. П. Мачнева;

Студенческий лидер вуза — Снигирь Екатерина, Самарский государственный экономический университет;

Староста года — Миролюбов Вячеслав, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева;

Спортсмен года ссуза — Волькен Михаил, Губернский колледж г. Сызрани;

Спортсмен года вуза — Еремеева Елизавета, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний;

Патриотическое объединение года — военно-патриотический клуб "Патриот ПГК", Поволжский государственный колледж;

Студенческое СМИ года — студенческий медиа-центр "SPACE MEDIA", Самарский государственный колледж;

Добровольческое объединение года — волонтёрский центр СГСПУ, Самарский государственный социально-педагогический университет.

В специальной номинации "За верность выбранному пути" были отмечены:

Костриков Данила, Тольяттинский государственный университет;

Бодрова Александра, Самарский университет государственного управления "МИР";

Сироткина Алина, Тольяттинский музыкальный колледж имени Р. К. Щедрина;

Фурман Анастасия, Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова;

Хаманаева Александра, Самарский торгово-экономический колледж;

Семенова Анна, Губернский колледж г. Сызрани;

Сальникова Ксения, Тольяттинский химико-технологический колледж;

Сорокин Виктор, Тольяттинский социально-экономический колледж;

Брянцев Иван, Самарский государственный колледж;

Кольчугина Дарья, Тольяттинский медицинский колледж;

Шпак Владислав, Самарский техникум кулинарного искусства;

Жигулина Виктория, Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал).