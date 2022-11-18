"Лада" обыграла "Югру" - 4:3

Очередным соперником "Лады" был лидер сезона "Югра".

В отличие от предыдущего матча с "Рубином", тольяттинцы достаточно активно начали встречу.

Впрочем, счет на 14-й минуте открыл и гости: Александр Когалев завершил комбинацию партнеров точным броском.

Отыграться волжане смогли на 17-й минуте, когда Евгений Петриков мощным броском реализовал численный перевес в двух игроков (1:1).

В самом дебюте второго периода Кирилл Лямин броском от синей линии вывел гостей вперед.

В середине матча гости получили право на буллит, но Артем Воронин не смог переиграть Вадима Никитина, вышедшего в ворота хозяев на этот бросок.

И в следующей атаке счет стал равным: Владислав Червоненко подправил шайбу после броска Игоря Усманова (2:2).

В концовке периода Артем Антипов в большинстве вновь вывел гостей вперед.

На 45-й минуте Червоненко оформил дубль, отправив шайбу под перекладину ворот Никиты Подскребалина (3:3).

На 52-й минуте Иван Романов принял передачу на пятаке и отправил ее в ворота — 4:3.

В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился — тольяттинцы одержали третью победу подряд.